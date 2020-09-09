Kulüplerin borç yapılandırma anlaşmasının detayları belli oldu

Futbol kulüplerinin bankalarla yapacağı borç yapılandırma anlaşmasının detayları büyük oranda belli oldu.

Bloomberg HT'den Sefer Yüksel'in haberine göre, yapılandırma anlaşmasının 10 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Yeniden yapılandırma anlaşmasında vadenin, 2 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıl olması bekleniyor. Bankacılar, yapılandırmada faizin yüzde 10-11 seviyelerinde olacağını belirtti. Bu, yüzde 12.23 olan, Merkez Bankası'nın haftalık açıkladığı, sektörde verilen ortalama ticari kredi faizinin altında bir oran.

Bilindiği gibi geçen yıl haziran ve temmuz ayında Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray bankalar ile 2 yılı ana para ödemesiz toplam 5 yıllık borç yapılandırma anlaşması yapmış, Fenerbahçe ise kulüplerin sorununu çözmeyeceği gerekçesiyle söz konusu anlaşmaya imza atmamıştı. Bankacıların verdiği bilgiye göre, üzerinde çalışılan yeni vade uzatımında 4 kulüp için de geçerli olacak ve geçen yılki anlaşma rafa kalkacak.

Bloomberg HT'ye bilgi veren bankacılar, toplamda 12 yılı bulacak vadenin sadece 4 büyük kulüp için geçerli olacağını söyledi. Diğer kulüplerle bu kadar uzun vadeli anlaşma yapmanın teknik olarak da pek mümkün olmadığı bilgisini veren bankacılar, küme düşme durumunda kulüplerin ciddi gelir kaybına uğrayacağı gerçeğinden hareketle, diğer kulüplerle kredi anlaşmalarının ve yapılandırmaların çok daha kısa vadeli olacağını ifade etti. Öte yandan mayıs ayı bilançolarına göre 4 kulübün toplam 6.2 milyar TL banka borcu bulunuyor.

Fenerbahçe yönetimi geçen yılki, anlaşmaya imza atmayarak, yaptıkları açıklamalar ve görüşmeler ile şu an üzerinde çalışılan uzun vadeli anlaşmanın mimarı olduklarını belirtirken, Bloomberg HT'ye konuşan bir Beşiktaş yöneticisi, tamamlanmak üzere olan anlaşmanın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 8 aydır sürdüğü çalışmalarının eseri olduğunu söyledi. Bloomberg HT'ye konuşan bir Galatasaray yöneticisi ise Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Taytip Erdoğan ile görüştüğünü ve söz konusu yeniden yapılandırma anlaşmasının Galatasaray öncülüğünde gerçekleştiğini ifade etti.