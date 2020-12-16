Kulüpler bankalara teslim: Borç alamayacaklar, gelirlere el konulacak

Süper Lig'de yer alan ve 2+7 yıl şeklinde revize edilen banka anlaşmasına imza atan kulüpler artık hiçbir şekilde ilave borç alamayacak. Üçüncü yıldan itibaren ise tüm gelirlerin yüzde 50’si, geri ödemede kullanılacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, yeni anlaşmanın şartları, yönetimlerin elini kolunu bağlıyor ve kulüpleri adeta bankalara teslim ediyor.

İlk 2 yıldaki ana para ve faiz ödemeleri kulüplere göre değişen anlaşmanın şartlarını kabul eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimleri, ağır bir yükün altına girecek:

1- Kulüpler 9 yıl içinde hiçbir şekilde ilave borçlanma yapamayacak. Dernekler, sözleşmeye taraf olacak ve borç yapılandırması -doğrultusunda ek teminatlar istenebilecek.

2- Futbol AŞ'ler ile dernek statüsünde olan kulüpler, birbirinden ayrılacak. Yapısal değişiklikler, bankalar komisyonuna sunulup onay alındıktan sonra hayata geçirilecek.

3- Denk bütçe ve bütçeye bağımsız denetimden geçme zorunluluğu getirilecek.

4- Yapılandırmanın 3. yılından itibaren, önceki yılın yayın, sponsorluk, bilet satış, ticari ürün satış gelirlerinin yüzde 50'si, borç geri ödemesinde kullanılacak.