Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi 'tanıtması' için Nusret'i seçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışında Türkiye'yi 'tanıtmaları' için 19 şef seçti. Bunların arasında Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan Masterchef adlı programın jürisi Somer Sivrioğlu, ve ülkemizde görgüsüzlüğün sembollerinden biri haline gelen Nusret Gökçe bulunuyor.

Bu isimlerin yanı sıra; Maksut Aşkar, Refika Birgül, Kemal Demirasal, Arda Türkmen, Musa Değdeviren, Aylin Yazıcıoğlui Fatih Tutak, Doğa Çiftçi, Osman Sezener, Ömür Akkor, Mehmet Gürs, Civan Er, İsmet Saz, Şemsa Denizsel, Serkan Güzelçoban, Ali Güngörmüş, Vedat Başaran gibi isimler de listede yer aldı.

"Sosyete etçisi" olarak gündeme gelen ve yaptığı tuhaf "tuzlama hareketi" ile ünlenen Nusret Gökçe'nin reklam için tam 2 milyon dolar harcadığı ortaya çıkmıştı. Nusret kendi yarattığı reklam kampanyası sayesinde ünlü olmuştu. Gökçe, aynı zamanda ABD'deki restoranında çalışanların bahşişlere el koyması ve bu konuda şikayetçi olanları kovmasıyla da gündeme gelmişti.

Dünya çapında pek çok ülkede restoran açan Nusret Gökçe'nin ABD'deki restoranlarının koronavirüs salgını nedeniyle işletme sahiplerine ödenen "Maaş Koruma Programı"ndan da yararlanarak 2 milyon dolar yardım aldığı da iddia edilmişti. Gökçe'nin işletmesi bu konudaki iddialara yönelik bir açıklama yapmamıştı.