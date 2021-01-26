Kültür sanat emekçileri bugün sosyal medyadan seslerini duyuracak

Salgının en çok etkilediği kesimlerden biri olan kültür sanat emekçileri, Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda bir araya gelerek Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı'nı kurmuştu.

28 Ocak saat 14.00’te yapılacak eylem öncesi Patronların Ensesindeyiz Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı Twitter’da da seslerini duyurmak için eylem yapacak. Kültür Sanat emekçileri herkesi sosyal medya eylemine destek olmaya çağırdı.

Aylardır salgınla beraber sorunları daha da görünür hale gelen sanat emekçileri perşembe günü Ankara ve İstanbul’da İl Kültür Müdürlükleri önünde eylem yapacak. Taleplerini dile getirecek sanat emekçileri dilekçelerini teslim edecekler.

Sanat emekçilerinin talepleri şu şekilde;

“1 – Pandemi döneminde geçinebileceğimiz, gerçekçi bir maddi destek talep ediyoruz!

2 – Salgın sürecinde ve sonrasında insanca yaşamanın, barınmanın ve sağlığımızın güvence altına alınmasını talep ediyoruz!

3 – Yıllardır sektörümüzde “normal” olarak kabul edilen sigortasız ve sosyal güvencesiz çalışmanın artık ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz!

4 – İş olanaklarımızın arttırılmasını, istihdam problemlerimize çözüm üretilmesini talep ediyoruz!”

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]