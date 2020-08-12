Kültür Bakanlığı Bilim Kurulu üyesinden Galata Kulesi açıklaması: Bu kasap bıçağıyla ameliyat yapmak gibi, olacak iş değil

Galata Kulesi'ndeki yıkım görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıkılan kısımların sonradan yapılan ve kuleye zarar veren kısımlar olduğunu ileri sürdü.

Ancak bakanlığın Bilim Kurulu üyesi Sinan Genim'den farklı bir açıklama geldi.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan Sinan Genim kulede yaklaşık bir ay önce restorasyon çalışmasının başladığını belirterek şunları söyledi:

"Tartışılan görüntüler, kulenin tamamen müzeye dönüştürülmesi için yapılan restorasyonda yüklenici firmanın yaptığı bir hata.

Olacak şey değil ama zarar yok. Hiltiyle girilmiş ama o duvar 3.5 metre kalınlığında. Yapıya bir zararı yok. Denetleyenler de olmasına rağmen böyle bir şey yapılmış. Müteahhidin büyük hatası. Böyle bir şey yapılmaz. Bu kasap bıçağıyla ameliyat yapmak gibi. Olacak iş değil."

Koç ailesine yakınlığıyla da bilinen Sinan Genim, daha önce AKP'den Kadıköy Belediye Başkan adayı olmuştu.

İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Galata Kulesi'nde restorasyon çalışması adı altında kulenin 600 yıllık taşlarının hilti adlı iş makineleriyle parçalanma görüntüleri ortaya çıkmıştı. İBB sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.