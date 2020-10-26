Kültür Bakan Yardımcısı Serdar Çam'dan Charlie Hebdo'ya küfür: Piçsiniz, o. çocuklarısınız!

Kültür Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Charlie Hebdo'nun, Erdoğan karikatürüne Fransızca küfür ederek tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Fransa ile birçok Müslüman ülkenin arasında krize neden olan Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin yayınlandığı Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü paylaşmasına Türkiye'den tepki geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, karikatüre Fransızca küfür ederek tepki gösterdi. Çam, "Siz piçsiniz, siz o…u çocuğusunuz" ifadelerini kullandığı bir tweet paylaşarak derginin Twitter hesabını etiketledi.
 

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