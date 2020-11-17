'Küfürbaz avukat' davasında soL'a beraat

soL'un, Işıl Özgentürk’le ilgili mahkeme kararını “Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini yaptı: Işıl Özgentürk'e hapis cezası” başlığıyla haberleştirmesi sonrası Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'ın şikayeti üzerine, soL'a hakaret davası açılmıştı.

soL’un sorumlu yazı işleri müdürü Uğur Güç, davanın ilk duruşmasında, İnal’ın yazar Işıl Özgentürk’ün yazısı hakkında sarfettiği “Bu yazı iğrenç bir paçavradır, faşist, kindar ve iğrenç iftiraların mahkeme nezdinden cezalandırılmasını talep ediyoruz” sözlerinin haberleştirildiğini, bu sözler nedeniyle bu haberde “küfürbaz avukat” ifadesinin kullanıldığını söylemişti.

Davanın bugün görülen son duruşmasında İnal'ın avukatı, soL'un haberinin aşağılama içerdiğini öne sürerken, "kamu görevi nedeniyle hakaret suçunun söz konusu olduğunu" iddia etti, Güç'ün cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme ise kararında İnal'ın hakaret iddiasını reddederken, soL’un sorumlu yazı işleri müdürü Uğur Güç hakkında beraat kararı verdi.

Kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.