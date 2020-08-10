Kudüs'te protestocular Netanyahu'nun rezidansı önünde toplandı: Zamanın doldu

İsrail'de binlerce kişi, yolsuzluk iddiaları ve koronavirüs krizini yönetmekteki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki rezidansının önünde toplandı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Cumartesi günü yapılan protestolarda alandaki bir binaya yansıtılan projeksiyonda dev harflerle "Zamanın doldu" cümlesi görüldü.

İsrail bayrakları taşıyan protestocular, pandemi döneminde işten çıkarmalar nedeniyle suçladıkları Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

İsrail'de Netanyahu'ya karşı protestolar son haftalarda yoğunlaşmış durumda. Yolsuzluk davası süren Netanyahu, herhangi bir suç işlemediğini savunuyor.

Mayıs ayında küçük farkla kazandığı seçimler sonucunda beşinci kez göreve gelen Netanyahu, protestocuları "demokrasiyi çiğnemekle", İsrail medyasınıysa "görüş ayrılıklarını kışkırtmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun partisi Likud, dün protestoları "solcu isyanlar" olarak nitelemiş ve İsrailli haber kanalı Channel 12'yi "aşırı sol gösterileri teşvik etmek için her şeyi yapmakla" suçlamıştı.

Netanyahu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı Likud açıklamasında, "Netanyahu, İsrail ekonomisinin normale dönmesi ve İsrail vatandaşlarına kaynak aktarımı için mücadele ediyor" denildi.

İsrail'de protestolar, Netanyahu'nun Kudüs'teki resmi rezidansının yanı sıra ülke genelinde de sürüyor. Protestocular köprülerde ve karayolu kavşaklarında toplanarak hükümet karşıtı gösterileri sürdürüyor.

Tel Aviv kentinin kuzeyinde bulunan işlek karayolu üst geçitinde bir araya gelen protestocular siyah bayrak dalgalandırarak sloganlar atarken, geçidin altındaki arabaların protestolara destek olmak amacıyla korna çaldığı görüldü.

İsrail'de koronavirüse dönük tedbirler, Mayıs ayında kısmen kaldırılmıştı. Ancak Covid-19 vakalarının ikinci kez artmasının ardından gelen yeni tedbirler, Netanyahu'ya destek oranını yüzde 30'ların altına düşürdü.

Söz konusu tedbirlerin ekonomiyi canlandırmak amacıyla kaldırılmasına karşın ülkede işsizlik oranı yüzde 21,5 civarında kaldı. Ülkede ekonomik büyümenin 2020 yılında yüzde 6'da kalması bekleniyor.