Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadın yaşamını yitirdi

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında sokakta bulunan inşaatın temeli için beton getiren beton mikserinin sürücüsü işini bitirdikten sonra aracı hareket ettirdi.

DHA'nın haberine göre, beton mikseri, "kör noktada" olduğu söylenen 45 yaşındaki Serpil Çöl'ü ezdi. Beton mikserinin tekerleri arasına sıkışan kadına çevrede bulunanlar yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunu büyük bir bölümü ezilen Serpil Çöl, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mikser şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.