'Küçük ustamız': 23 Nisan'da çocuk işçi paylaşımı ve sorulmayan sorular

Durum İnan'ın söylediği gibiyse, yani çocuk inşaata babasını ziyarete gelmişse sorulması gereken, sorgulanması gereken şeyler var:

1.Babasının iş eldivenlerini giren küçük işçi çocuğuyla çekilen bir fotoğrafta kullanılan ifade "sevimli işçi çocuğu" göndermesinden çok "çocuk işçiliğin kanıksanmasına" işaret ediyor. Başkan, ülkemizde çocuk işçiliğin bir gerçek olduğunun, yaralayıcı bir gerçek olduğunun farkında değil mi? Bu konunun "şakaya gelir" olduğunu mu düşünüyor?

2.Çocuğun 23 Nisan günü babasını "ziyarete gelmesi" nasıl mümkün oluyor! Sokağa çıkma yasaklarının geçerli olduğu bir günde başkanın "çocuğum sen niye buradasın? Evinde olman gerekiyordu" demesi gerekmiyor muydu?

3.Baba, tatil günü olan 23 Nisan'da üstelik sokağa çıkma yasağına rağmen yol inşaatında çalışıyor. Başkanın salgın döneminde tatil edilmeyen yol inşaatı için de bir açıklama yapması gerekmez mi? Zorunlu muydu?!

4.Çocuğun 23 Nisan günü yol inşaatında çalışan babasını "ziyarete gelmiş olmasının" nedeni acaba annesinin de çalışıyor olması ve bu yüzden evde tek başına kalmasındansa babasının yanına gönderilmiş olması olabilir mi? Başkanın "çocuk işçiliği teşvik ettiği" için utanmıyorsa bu durum nedeniyle utanması, bu fotoğrafta bir de bu sorunu görmemiz gerekmez mi? Başkana, "başkan yol inşaatı filan tamam da kreş diye bir şey olmalı biliyor musunuz?" diye sorulması gerekmez mi?

5.Başkan eleştirilere neden olan fotoğrafta maske takmış tek kişi. Çevredeki işçiler de çocuk da maskesiz. Daha sonra kendini aklamak için çocuğu ve babasını yanına alarak çektirdiği video görüntülerdeyse herkes maskeli! Ama başkanın eli kolu burada da rahat durmuyor: "daha sevimli" olduğunu düşündüğü için olsa gerek, çocuğun başını okşayıp duruyor. Sosyal mesafe? Hijyen?

6.Henüz 6 yaşında bir çocuğun elinden tutup partizanca açıklamalar yaparken yanına almak, o açıklamada siyasi rakiplerine verip veriştirirken, "çocuğun ailesinden, onurdan, haysiyetten" bahsederek görüntülere açıkça yansıyan şekilde onu gerip tedirgin etmek... Biraz sağduyu sahibi bir insanın yapmaktan uzak duracağı şeyleri yapan birisinin "çocuk psikolojisi" dersi vermesi, edepsizlik değil midir?