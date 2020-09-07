1946 yılında Hannover'de dünyaya gelen ve sanatçı adıyla Uli Stein olarak tanınan Ulrich Steinfuhrt, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Spiegel Online, Uli Stein'ın ölümünü ''Küçük Alman dünyasının büyük çizeri'' başlığıyla okurlarına duyurdu. Üretken yaşamında ellinin üzerinde kitap yazan ve kitaplarının satışı 12 milyonu aşan Uli Stein'ın çizimlerinden derlenen albümler onlarca ülkede 180 milyondan fazla satış yaptı.

Uli Steein'ın yalnızca ''Fröhliche Weihnachten'' albümü bir milyondan fazla kişiye ulaştı.

1998'e kadar TV Hören Und Sehen degisinde çalışan Stein, 1999'dan sonra TV 14'te çalışmaya devam etti.

Uli Stein'ın yarattığı çizgi karekterlerinin en tanınmışları sıçan, penguen, köpek, kedi ve kurbağa figürleriydi. İsviçre posta idaresi 2005 yılında Uli Stein'ın ''Stein Maus'' figürünü pul olarak kullanıma sokarken, Alman posta idaresi 2013 yılında ''yılın pulu'' adı altında seçtiği üç figürü kullanmıştı.

Meppen, Goslar ve Wilhelmshaven kentlerinde karikatür sergileri gösterime sunulan Uli Stein, 2010 yılında ''Yardıma İhtiyaç Duyan Hayvanlar Vakfı'' kurarak Romanya, Türkiye ve İspanya'dan pek çok sokak hayvanına yaşam alanı sağlayan mali olanaklar yaratmıştı.

Alman burjuva toplumundaki insan-hayvan ilişkilerini odak alan çizimleri ile tanınan Uli Stein, ''hareket halinde hayvanların yaratıcısı'' olarak tanınıyordu.

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