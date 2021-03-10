'Küba'ya yönelik bir politika değişikliği Biden'ın öncelikleri arasında yer almıyor'

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Küba'ya yönelik "uluslararası terörizm eylemlerine defalarca destek sağlama" kararının gözden geçirilmesine rağmen Biden yönetiminin Küba'ya yönelik büyük hamleler için acele etmediğini açıkladı.

Psaki, Küba'ya yönelik bir politika değişikliğinin şu anda Biden’ın öncelikleri arasında olmadığını; ancak "insan hakları ve demokrasinin desteklenmesini ABD’nin Küba politikasında temel direk haline getirmeye kararlı olduklarını" iddia etti.

ABD'nin Küba konusunda "insan hakları ve demokrasi" söyleminin arkasında bugüne kadar karşıdevrimcilerin fonlanması, istihbari faaliyetler, iç işlerine karışma çabaları yer aldı.

Geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi’nden Demokratlar Biden’a bir mektup göndermiş, Küba’ya yönelik politikaları "bir kalem hareketiyle" değiştirebileceğini, seyahat ve para transferi önündeki engelleri kaldırarak Küba halkına karşı "medeni" bir yaklaşımı kolayca sağlayabileceğini yazmışlardı.

Belli ki Biden yönetimi insan hakları ve demokrasinin desteklenmesi için bu hamlenin "fazla" olduğunu düşünüyor. Bunun yerine Küba’yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak, kolay ve uluslararası kamuoyunda Trump'tan sonra Biden’ın rasyonel lider havasını perçinleyecek bir adım sayılabilir.