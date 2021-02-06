Küba'ya yönelik ablukanın kaldırılması ABD Kongresi'ne taşındı

ABD'de Demokrat Partili Senatör ve Senato Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden, Küba ablukasını sona erdirmek için bir yasa tasarısını ABD Kongresi'ne sundu.

Wyden ayrıca ABD'nin Küba'daki ablukasının "1960'lardan kalma bir tarihi eser" olduğunu belirtti.. Senato Finans Komitesi Başkanı, "bu modası geçmiş, zararlı izolasyon politikasını sürdürmenin Amerikan liderliğinin başarısızlığı olacağını" belirtti.

Konya ilişkin açıklama yapan Wyden, "2021 ABD-Küba Ticaret Yasası"nın kabul edildiği durumda "Helms-Burton Yasası ve Küba Demokrasi Yasası dahil olmak üzere Küba'ya karşı yaptırımları düzenleyen önemli yasaları ve ayrıca Küba ile ticareti, yatırımı ve seyahati etkileyen diğer hükümleri yürürlükten" kaldıracağını ve Küba ile normal ticari ilişkiler kurulmasına aracı olacağını söyledi.