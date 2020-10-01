Küba'nın tıbbi dayanışma faaliyetlerini hedef gösteren ABD'ye kınama

Küba Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin sağlık alanında uluslararası dayanışmaları hedef göstermesini kınadı. Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Bakanlık, Küba'nın uluslararası dayanışmasını itibarsızlaştırma hevesiyle ABD tarafından saldırgan amaçlara yönelik olarak hazırlanan sahte ve yalancı değerlendirmeyi kınamaktadır." dedi.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nun (PAHO) Brezilya'daki "Daha Fazla Doktor" programındaki rolü nedeniyle ABD Brezilya hükümetine olan mali desteğini ortadan kaldırmakla tehdit etmişti.

Küba, Ağustos 2013'ten Kasım 2018'e kadar "Daha Fazla Doktor" programına katıldı. Ancak Havana, Brezilya'nın faşist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koyduğu "kabul edilemez" koşullar nedeniyle 8 binden fazla doktorun programdan çekildiğini duyurduğu.

Aşırı sağcı Bolsanaro, Kübalı doktorların bir "diktatörlüğün" "kölesi" olduklarını ve bilgilerini ve mesleki yeterliliklerini kanıtlamak için sınavları geçmeleri gerektiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'nin Küba'nın işbirliğine ilişkin iddia edilen endişeleri, bu durumda 'Daha Fazla Doktor' programında meşru değildir." dedi.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı'na göre, 1964'ten bu yana 164 ülkede 400 binden fazla Küba sağlık çalışanı hizmet verdi.