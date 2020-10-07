Küba'nın prestiji ABD'yi nasıl solladı?

Panamerikan Sağlık Örgütü'nün (PAHO) yürütme komitesine Brezilya ve Surinam'la birlikte Küba seçildi. Küba'nın komite üyeliğini ABD haricindeki tüm üye ülkeler destekledi.

Küba Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Granma'da yer alan Enrique Moreno Gimeranez imzalı yazıda, Küba'nın komiteye seçilmesinin ülkedeki kamu sağlığı politikalarına olan saygıyı ve ABD'nin emperyalist manevralarının başarısızlığını yansıttığı kaydedildi.

Yazıda, ABD'nin Küba'nın tıbbi dayanışmasını itibarsızlaştırma kampanyasının ve PAHO'dan haraç alma girişiminin Küba'nın 3 yıllığına yürütme komitesine seçilmesine engel olamadığı kaydedildi.

Seçimler sırasında Küba'nın adaylığına "kategorik" olarak karşı çıkan ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Ekonomik Destek ve Kalkınma Ofisi Direktörü Kristen Pisani'nin, Küba'nın uluslararası tıbbi dayanışmasının insan kaçakçılığı içerdiğini iddia ederek ve ülkenin Brezilya'daki Daha fazla Doktor kampanyasına katılmasına ilişkin asılsız iddialarda bulunarak yeniden yalanlara başvurduğu belirtildi.

Küba Kamu Sağlığı Bakan Yardımcısı Dr. Marcia Cobas, ABD'li yetkiliye yanıt vererek, söz konusu iddiaların asılsızlığını ortaya koydu. Cobas, ABD'nin hamlelerinin alçakça olduğunu ve uluslararası kınamayı hak ettiğini vurguladı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguze Parrilla da, Küba'nın komiteye seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ABD'nin engelleme çabalarına karşın kendilerini destekleyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyesi ülkelere teşekkür etti.