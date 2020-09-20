Küba'nın ilaç endüstrisi, Ukrayna Kalp Enstitüsü'yle anlaşma imzalayacak

Küba'nın biyoteknoloji ve ilaç endüstrisi kuruluşu BioCubaFarma, Mayıs ayından bu yana Ukraynalı bilim kurumlarıyla bilim, eğitim ve ticaret alanlarında iş birliğine yönelik çeşitli anlaşmalar imzaladı.

Son olarak, Küba Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede Covid-19'a karşı mücadelenin öncülerinden BioCubaFarma'nın kardiyoloji alanında ilişkileri geliştirmek üzere Ukrayna Kalp Enstitüsü'yle görüşme içerisinde olduğu ve tarafların bu alanda anlaşma imzalamaya yakın oldukları belirtildi.

BioCubaFarma, Küba'nın biyoteknoloji sektörünün diyabetik ayak ülserinin tedavisi için ürettiği HEBERPROT-P ilacının kullanılabilmesi yönünde Ukrayna Tıp Bilimleri Akademisi'ne bağlı olan V.P. Komisarenko Endokrinoloji ve Metabolizma Enstitüsü'yle bu ay bir anlaşma imzalamıştı.

BioCubaFarma, aynı şekilde koronavirüse karşı mücadelede işbirliğinin sağlanması yönünde Ukraynalı bilim ve tıp kuruluşlarıyla 2 anlaşma daha imzalamıştı.