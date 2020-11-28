Küba’nın iki yeni aşı adayı daha yola koyuldu

Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (CIGB) tarafından geliştirilen Mambisa ve Abdala isimli iki yeni aşı adayı daha klinik denemeler için onay aldı. Böylece Küba, Soberana 01 ve 02’nin ardından klinik deneme aşamasında olan 4 Covid-19 aşı adayına sahip oldu.

Küba İlaç, Ekipman ve Tıbbi Cihazların Devlet Kontrolü Merkezi (CECMED), iki yeni Küba aşı adayının klinik denemelerinin başlatılmasına izin verdi.

Mambisa (CIGB 669) adı verilen ilk aşı adayı nazal yoldan uygulanacak. Şu anda dünyada nazal yolla uygulanan ve klinik deneme aşamasında bulunan başka bir aşı adayı daha yok. Mambisa (CIGB 669), bir patojene karşı ilk engel olan mukozada bağışıklık tepkisi yaratma amacıyla AgnHB proteinini antijen olarak kullanacak.

Mambisa adını, 19. yüzyılın ikinci yarısında bağımsızlık uğruna savaşan kadınlardan alıyor.

Adını Jose Marti’nin 1869 yılından yazdığı ilk dramatik şiirinden alan Abdala (CIGB 66) ise enjeksiyon yoluyla uygulanacak ve reseptör bağlanma bölgesinde etkili olması amaçlanacak.

Kübalı uzmanlar Abdala’nın deneme süreçlerinde, güvenliğinin ve bağışıklık yanıt kapasitesinin incelenmesi amacıyla daha geniş bir gönüllü grubunda uygulama yapacak.

Küba, Ağustos ayında Soberana 01 adlı Covid-19'a karşı aşı adayının klinik denemelere başlama izni almasıyla bu alanda Latin Amerika ve Karayipler'de ilk, dünyada ise 30. sırada yer almıştı.

Kasım ayının başlarında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19’a karşı klinik araştırmalarla ilgili projelerin yer aldığı resmi sitesine ikinci bir Küba aşı adayı olan Soberana 02’yi dahil etmişti.

Finlay Aşı Enstitüsü tarafından geliştirilen her iki aşı adayı da dünya çapında kayıtlı 47 aşı adayı listesinde yer alıyor ve insanlar üzerindeki klinik deneylerinde olumlu sonuçlarla yoluna devam ediyor.