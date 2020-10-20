Küba'nın günlük Covid-19 raporu: Vakalar tek tek açıklanıyor

Küba Kamu Sağlığı Bakanlığı, ülkenin günlük koronavirüs raporunu açıkladı.

Rapora göre, ülkede bugün 47 yeni vaka görüldü. Ülkede toplam vaka sayısı 6 bin 305'e yükseldi.

Raporda, ülke genelinde bugün toplam 6 bin 699 test yapıldığı aktarıldı. Yeni vakaların yüzde 59,5'inin asemptomatik olduğu kaydedildi.

Yeni vakaların 31'i Pinar del Río, 16'sı Sancti Spíritus eyaletlerinde görüldü. Başkent Havana'da yeni vakaya rastlanmadı.

Yeni vakaların ayrıntısı tek tek paylaşılıyor

Küba Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Granma'da yer alan raporda, görülen yeni vakaların ayrıntıları tek tek paylaşıldı.

Raporda, vakanın görüldüğü kişilerin yaşı, yaşadığı kent, daha önce temasta bulundukları Covid-19 hastası ve son günlerde temasta bulundukları kişi sayıları aktarılıyor.

Kritik koşulda olan hastaların durumlarıysa her yeni günlük raporda güncelleniyor.

Rapordan iki örnek bölüm ve çevirilerini okurlarımızla paylaşıyoruz:

Para COVID-19 se estudiaron 6 mil 699 muestras, resultando 47 muestras positivas. El país acumula 756 mil 623 muestras realizadas y 6 mil 305positivas (0,83%).Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 47 casos nuevos, con un acumulado de 6 mil 305 en el país. Los 47 casos diagnosticados son cubanos y autóctonos.

Del total de casos (47): 45 (95.7%) fueron contactos de casos confirmados y dos (4.2%) sin fuente de infección precisada. De ellos 8 (17%) son femeninas, acumulándose y 39 (82.9%) masculinos. El 59.5% (28) de los casos positivos fueron asintomáticos.

Bu bölümde 19 Ekim günü 6 bin 699 kişiden alınan örneklerle yapılan testlerde 47 pozitif sonuç alındığı belirtiliyor. Böylece ülkede yapılmış toplam test sayısının 756 bin 623'e ulaştığı, bunun içinde 6 bin 305 pozitif sonuç alındığı bunun da yüzde 0,83'e denk düştüğü anlatılıyor.

Ardından 19 Ekim günü teşhis edilen 47 yeni vaka için şu bilgiler veriliyor: Bu vakaların tamamı Kübalı ve yerli. 45'i doğrulanmış vakaların temaslıları. Yani, enfeksiyonun kaynağı belli. 2'si içinse belirli bir kaynak tespit edilmemiş.

Açıklanan bir diğer veriyse, test sonucu pozitif olanlar içinde "asemptomatik" olanların sayısı: 28.

Küba'nın her gün açıkladığı verilerin en çarpıcı kısmıysa, tespit edilen vakalarla ilgili bilgilerin verildiği bölüm.

Eyaletlere göre verilen bilgiden yine kısa bir alıntı. Önce orjinal metin:

Pinar del Río

Ciudadano cubano de 48 años de edad. Reside en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 25 años de edad. Reside en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Reside en el municipio San Luis, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Pinar del Rio'da pozitif test sonucu alınmış kişilerle ilgili bilginin aktardığımız bölümünün çevirisi şöyle:

48 yaşında Küba vatandaşı. Aynı adı taşıyan Pınar del Río belediyesinde ikamet etmektedir. Daha önce teyit edilen bir vakanın temaslısı. Bu vakayla bağlantılı 18 kişi gözetim altında.

25 yaşındaki Küba vatandaşı. Pınar del Río ilinin Guane belediyesinde ikamet etmektedir. Daha önce teyit edilen vakanın temaslısı. Bu vakayla bağlantılı 6 kişi gözetim altında tutulmaktadır.

52 yaşındaki Küba vatandaşı. Pinar del Río eyaleti, San Luis belediyesinde ikamet ediyor. Daha önce teyit edilen vakanın temaslısı. Bu vakayla bağlantılı 6 kişi gözetim altında tutulmaktadır.

Raporda kritik durumda olan hastalar ve ağır hastalar hakkında da bilgi veriliyor. Kritik durumdaki bir hasta için verilen bilgi şöyle: