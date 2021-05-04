Küba'nın Covid-19 aşısı Abdala'nın Faz III çalışmalarında aşılama evresi tamamlandı

Küba Genetik Mühendislik ve Biyoeknoloji Merkezi klinik çalışmanın başkanı Francisco Hernández, Küba resmi haber ajansına, Abdala aşısı için Faz III kapsamında 48.290 kişiye aşı veya plasebo verdiklerini söyledi. Şimdiki aşamada, koronavirüs enfeksiyonu ile semptomatik pozitif vakaları tespit etmek için tüm gönüllüler takip edilecek.

Araştırmaya toplam 48.290 Bayamo, Santiago de Cuba ve Guantanamo sakini katıldı. Bunların yüzde 97'sinden fazlası, üç doz farmasötik ürün aldı.

Bu prosedürde, plasebo veya CIGB-66 (Abdala) ile aşılanmış gruba göre hastalanan deneklerin oranları belirlenecek.

Hernández, 22 Mart'tan bu yana geçen altı hafta içinde, çeşitli sağlık kurumlarında ve Veguitas tecrit merkezlerinde ve Mariana Grajales meslek okulunda pozitif vakalar, temaslılar ve hastalık şüphelileri için sistemin güçlendirildiğini söyledi.

Genetik Mühendislik ve Biyoeknoloji Merkezi klinik çalışmanın başkanı Francisco Hernández ayrıca yüksek bulaşma, ölüm oranı ve SARS-CoV-2'nin yeni suşları ve varyantlarının dolaşımı nedeniyle çok karmaşık bir epidemiyolojik senaryoda virüse karşı koruma önlemlerinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı

Ayrıca Abdala çalışmasındaki katılımcıları bireysel önlemleri sürdürmeye çağıran Francisco Hernández aşı yerine plasebo alanların korunmadığına dikkat çekti.

Hernández, aşıların koronavirüs enfeksiyonunu engellemeyebileceğini, ancak hastalığın şiddetli formlarının gelişmesini ve dolayısıyla Covid-19'dan ölümleri önlemeyi amaçladığını vurguladı.

Abdala'nın yanı sıra, Küba'da Finlay Aşı Enstitüsü'nden (IFV) Soberana 02, yine başkentteki gönüllüler üzerinde yapılan denemenin üçüncü aşamasında.

Ek olarak, Kübalı bilim insanları Küba Genetik Mühendislik ve Biyoeknoloji Merkezi altında bir diğer Covid-19 aşı adayı Mambisa'yı geliştirdiler. Diğer aşı adayları Soberana 01 ve Soberana Plus'sa Faz II aşamasındalar.

Venezuela klinik deneyleri başlattı

Venezuela makamları Pazartesi günü, Küba'nın aşı adayı Abdala'nın klinik denemelerinin, ülkenin aşılama kampanyasında ilerlerken Mayıs ayında başlayacağını doğruladılar.

Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, "Bu aşı ile klinik bir çalışmaya başlayacağız, aynı zamanda ulusal aşı laboratuvarımızı her şey yolunda giderse dört milyon kişiye doz üretecek şekilde uyarlayacağız" dedi.