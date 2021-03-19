Küba'nın Covid-19 aşılarından Soberna 02'nin Faz III çalışmaları devam ediyor

Soberana 02'nin Faz III klinik çalışmalarının ilk haftası tatmin edici bir şekilde sonuçlandı. Granma'nın haberine göre Küba menşeli Covid-19 aşısı Soberana 02'nin 19 ila 80 yaş arası gönüllülerle yapılan faz III klinik denemelerinin ilk haftası, uluslararası kabul görmüş protokollere tam uyum içinde tamamlandı.

Kamuya ait BioCubaFarma firmasının açıklamasında "pilot uygulama ve süreçlerin ayarlanmasının ilk aşamasının aşılanan 4.478 kişi ile kapandığı" belirtildi.

Aşının uygulanmasını takip eden ilk 24 saat içinde enjeksiyon bölgesinde ağrı ve genel halsizlik gibi sadece hafif yan etkiler gözlemlendi. Ülkede 12 Mart itibarıyla 40 aşılama merkezi çalışıyor ve bu sayı, çalışmaya dahil edilen sekiz belediyede önümüzdeki birkaç gün içinde artacak.

Havana İl Savunma Konseyi, toplum aile hekimi ve hemşire ofislerinin çalışmaları sayesinde, geçen her gün boyunca planlanan hemen hemen tüm gönüllülerin aşılandığını bildirdi.

3. faz aşamasına ulaşan ilk Latin Amerika menşeli Covid-19 aşısı olan Soberana 02'nin klinik deneyleri, başkentte Plaza, Playa, Diez de Octubre, Centro Habana, Marianao Habana Vieja, Cerro ve La Lisa belediyelerinde yaşayan yaklaşık 44 bin kişiyi kapsayacak.

Aşının Faz III çalışmalarının bir ayağıda İran'da yapılıyor. Geçtiğimiz hafta 100 bin doz aşı taşıyan uçak dün Tahran'a ulaşmıştı.