Küba’nın aşı çalışmaları ilerliyor

Bir yandan ABD öncülüğündeki saldırı ve ablukayla mücadele eden Küba, diğer yandan koronavirüse karşı dünyanın birçok ülkesine yardım için doktor gönderiyor ve 4 ayrı aşı çalışmasında ilerlemeye devam ediyor.

Burundan uygulanan Mambisa ve kas içine uygulanan Abdala adlı aşılara ilişkin çalışmalar devam ediyor. Mambisa, Küba’nın Hepatit B virüsüne karşı geliştirmiş olduğu ve HBsAG antijen proteinini kullanan HeberNasVac aşısını temel alıyor. Bu aşı için Havana’da bulunan Carlos J. Finlay Hastanesi’nde 7 Aralık’tan bu yana süren klinik çalışmalara toplam 88 gönüllü katıldı. Gönüllüler dört gruba ayrılarak burundan ve kas içi yolla uygulamanın etkisi araştırıldı. Sıfır, 14 ve 28. günlerde aşının etki ve yan etkileri incelendi.



Küba Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Merkezi (CIGB)'nin diğer aşı adayı olan Abdala ise Santiago de Cuba'nın doğusundaki Saturnino Lora Hastanesi’nde geliştirildi ve 132 gönüllüden oluşan bir grup üzerinde araştırıldı. Faz-I aşamasında gönüllülerin bir grubuna kas içi aşı, diğer gruba ise plasebo uygulandı, sıfır, 14 ve 28. günde etki ve yan etkileri değerlendirildi. Bu aşamanın ardından, aşıların sıfır, 28 ve 56. gündeki etkileri değerlendirilecek.

Küba’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşılar sayesinde nüfusunu bu virüse karşı bağışıklaması mümkün olacak. Çalışmalarına Finlay Aşı Enstitüsü'nde daha önce başlanmış olan Soberana 01 ve 02 için de sürecin ilerlediği kaydedildi. Soberana 02’nin Faz-II çalışmalarına gönüllü katılımı sürüyor.

Mart ayında Küba aşılarına acil durum onayı verilebilir

Prensa Latina’nın aktardığına göre Küba, Mart ayı itibariyle aşılarından bazılarına acil durum onayı verebilir ve yüksek risk grubuna giren bireylerden başlayarak aşı uygulamasına geçebilir. Bir başka ülkeden aşı ithal etmenin büyük zorluklar anlamına geldiğine dikkat çeken Küba’nın kamusal biyoteknoloji ve ilaç kurumu BioCubaFarma yetkilileri, ada ülkesinin egemenliğini korumasının kendi aşısını üretmesiyle yakından ilişkili olduğunu ifade ediyor.