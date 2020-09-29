Kübalı sağlıkçıların Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı resmiyet kazandı

Prensa Latina’nın haberine göre Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Küba Tıp Tugayı Henry Reeve'in Nobel Barış Ödülü adaylığının resmiyet kazandığını açıkladı.

Küba Devlet Başkanı, Twitter'dan Tugay'ın ve ülkenin enternasyonalist tutumunu Fidel'in "biz doktor göndeririz bomba değil" sözü ile vurguladı.

Dünya Barış Konseyi, Covid-19'un büyük zorluklarını ve bu acil durum karşısında uluslararası dayanışmanın temel rolünü vurguladıktan sonra Henry Reeve Tugayı’nı aday gösterme kararı aldı.

Yaklaşık 100 ülkede düzinelerce ulusal barış komitesinin temsilcisi, Norveç Nobel Komitesi'ne gönderilen talep mektubunu imzaladı.

Henry Reeve Tugayı, Katrina Kasırgası'nın ABD’de New Orleans kentini vurmasının hemen sonrasında 19 Eylül 2005'te, ilk etapta 12 binden fazla Kübalı sağlık profesyonelinden oluşturuldu. Ancak ABD hükümeti Küba’nın yardımını almayı reddetti.

Resmi rakamlara göre Küba, şimdiye kadar 46 tugay halinde 3.700'den fazla sağlık emekçisini Covid-19'dan etkilenen 39 ülke ve bölgeye gönderdi.