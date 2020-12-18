Kübalı doktorlar kasırgadan etkilenen Honduras’ta

Kasım ayında özellikle Orta Amerika ülkelerinde etkili olan Eta ve Iota kasırgaları, bu ülkelerde onlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olmuş ve büyük maddi kayıplara yol açmıştı.

Önceki gün ise Küba, büyük yıkıma uğrayan Honduras’a 25 uzmandan oluşan bir sağlık ekibi gönderdi. Henry Reeve Tıp Tugayı’na bağlı doktorlar, kasırgalardan en çok etkilenen bölgelerden biri olan El Progreso şehrine bağlı Urraco Pueblo’da bir ay boyunca görev yapacak.

2021 Nobel Barış Ödülü’ne de aday gösterilen Henry Reeve Tıp Tugayı, kurulduğu 2005 yılından bu yana dört kıtada, onlarca ülkede, 9 binden fazla sağlık personeliyle yüz binlerce insana sağlık hizmeti sundu.