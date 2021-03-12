Küba'dan İran'a ilk aşı sevkiyatı Tahran'a ulaştı

Covid-19'a karşı geliştirilen Küba yapımı aşıların ilk sevkiyatı Perşembe günü İran'a ulaştı. 100.000 doz aşıdan oluşan ilk gönderiyi taşıyan uçak, dün öğleden sonra Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na indi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianuş Cihanpur, söz konusu teslimat, Küba menşeli Covid-19 aşısının klinik test aşamasının üçüncü fazında uygulanmak üzere İran’a gönderildiğini belirtti. Küba ve İran, Finlay Enstitüsü (IFV) tarafından geliştirilen aşı Soberana 02'nin Faz III çalışmalarında ortak faaliyet yürütme konusunda anlaşmaya varmışlardı.

Daha önce İran, Rus yapımı Sputnik-V'nin dört sevkiyatını ve Çin yapımı Sinopharm Covid-19 aşılarının bir sevkiyatını almıştı.

Çarşamba günü, İran'ın gıda ve ilaç otoritesinin sözcüsü olarak görev yapan Kianuş Cihanpur, İran ile Rusya arasında Sputnik V'in seri üretimi için ortak bir planın bu ayın 20'sinde İran'da başlayacağını söyledi.

Cihanpur, üretimin İranlı bir ilaç şirketinin tesislerinde gerçekleştirileceğini belirterek, aşının ilk partilerinin Nisan ayı sonunda piyasaya sunulacağını sözlerine ekledi.

İran ve Rusya'nın önümüzdeki 12 ay içinde İran'da 36 milyon ila 40 milyon doz Sputnik V üreteceğini kaydetti.

İran'ın koronavirüse karşı ülke çapındaki aşılama programını genişletmek için başka yerel ve uluslararası aşı adayları var. Cihanpur, hükümet yetkililerinin yakın gelecekte yerel olarak üretilen aşıların mevcudiyetine ilişkin önceki açıklamalarını tekrarlayarak, Küba tarafından ortaklaşa geliştirilen bir aşının önümüzdeki haftalarda toplu denemeye başlayacağını söyledi.

Yetkililer, İran Pasteur Enstitüsü tarafından denen Küba'nın Soberana 02 aşısının Nisan ayı sonlarında veya Mayıs ayı başlarında uygulanmasının başlayacağını belirtti.

Cihanpur, İran'ın önümüzdeki üç ay içinde büyük bir koronavirüs aşısı üreticisi ve hatta ihracatçısı olacağını söyledi.