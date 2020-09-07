Küba’dan basın ablukasına eleştiri

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Covid-19 pandemisine karşı verilen mücadelede Küba’nın sağlık sisteminin elde ettiği başarılara ana akım medyada yer verilmemesini eleştirdi.

Cumartesi günü Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Rodriguez, Küba’nın elde ettiği tıbbi başarıları dünyayla paylaşmasına rağmen basın kuruluşlarının bu durumla ilgili çok az bilgi verdiğini dile getirdi.

‘‘Kübalı bilim insanları kaydettikleri ilerlemeyi dünyayla paylaşıyor, pandemiye karşı protokollerini ve kendi aşı adaylarından aldıkları sonuçları gösteriyor. Ancak bunlarla ilgili çok az bilgi paylaşılıyor. Küba gündemi taraflı. Başarıların görmezden gelinmesi ya da sansüre uğraması basın ablukasının bir parçası’’ ifadesini kullanan Rodriguez, Küba’nın Latin Amerika’da Covid-19 aşı adayı olan tek ülke olduğunu hatırlattı.

Küba Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Başkanı Fransisco Duran ise, Covid-19 aşısını bulmanın ülkenin bilim ve inovasyon sisteminin birincil önceliği olduğunu söyledi.

Küba Soberana-01 ismini verdiği Covid-19 aşısının insanlar üzerindeki deneylerinin ilk aşamasında bulunuyor.