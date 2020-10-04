Küba'da moleküler biyoloji laboratuvarı açıldı

Küba'nın Ciego de Ávila eyaletindeki Morón kentinde bulunan Roberto Rodríguez Hastanesi'nde moleküler biyoloji laboratuvarı açıldı.

Laboratuvarın açılışıyla birlikte Küba'da koronavirüs tespit çalışmalarının yapıldığı tesis sayısı 12'ye yükseldi. Benzer üç laboratuvarın Holguín, Matanzas ve Isla de la Juventuda kentlerinde açılması için çalışmalar sürüyor.

Küba Kamu Sağlığı Bakanı José Ángel Portal Miranda, laboratuvarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesisin ve burada incelenecek numunelerin eyaletteki ve komşu bölgelerdeki önemine dikkat çekti.

Tesiste yer alacak olan teknolojinin kalitesi ve değerine işaret eden Portal Miranda, burada çalışacak görevlilerin de Covid-19 ve diğer salgın hastalıklarında vaka tespitinin hızını ve tedavi imkanlarını artıracağını belirtti.

Tesis inşaatının dizaynı ve özelliklerine övgülerde bulunan Portal Mirande, burada çalışacak işçilerin korunması adına yapılacak çalışmaların ve biyogüvenlik protokollerinin kalitesinin sağlanması için çağrıda bulundu.

Pedro Kourí Tropikal Tıp Enstitüsü'nün (IPK) müdür yardımcısı Dr. Vivian Kourí de, törende yaptığı konuşmada, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle başkent ve diğer eyaletlerde yeni laboratuvarların hazırlandığını kaydetti.

Kourí, uzmanların IPK'nın yönettiği Ciego de Avila laboratuvarı ve Villa Clara laboratuvarında çalışacak personellere eğitim vermeye bşlayacağını bildirdi. İlk 40 numunenin bugün incelenmeye başlayacağını söyleyen Kourí, bu sayının giderek artacağını sözlerine ekledi.