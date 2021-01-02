Küba'da bebek ölüm hızı 2020'de düştü

Küba dün bebek ölüm hızının 2020 için binde 4,9 olduğunu açıkladı. 2019 yılı için ise bu oran binde 5'ti.

Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında binde 9,3 iken 2019 yılında binde 9,1 oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'de 2019 verilerine göre bu oran binde 6.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez geçtiğimiz günlerde, Ulusal Halk İktidarı Meclisi'nin olağan oturumunun kapanışında Küba’nın Covid-19 pandemisi sürecinde yaşadıklarına ve ülke ekonomisine dair bir konuşma gerçekleştirmişti. Küba Devlet Başkanı, "Salgında, çocuklar, hamileler ve sağlık çalışanları arasında ölüm yaşamayan birkaç ülkeden biriyiz" diye konuşmuştu.

Küba Sağlık Bakanlığı, 2018’den başlayarak bebeklerini korumak için sekiz maddeden oluşan bir programı yürürlüğe koymuştu. Program kapsamında bebek ölümlerinin yüksek oranlarda olduğu eyaletlerde gerçek bir dönüşüm sağlanana kadar uygulamada gerekli iyileştirmelere odaklanılacağı duyurulmuştu. Anne-Çocuk Programında görev yapan sağlıkçıların güçlendirilmesi, becerilerinin geliştirilmesi, araştırmalara hız verilmesi yanında, toplumsal olarak yaşam biçimi ve alışkanlıklara dönük değişikliklerin sağlanması, her yurttaşın anne-çocuk sağlığı hakkındaki bilinç ve sorumluluk düzeyinin yükseltilmesi, başta gelen bebek ölüm nedenlerine ise özgün yaklaşımlar geliştirilmesi hedefleniyor.

Aşağıdaki grafikte, 1970’te binde 38,7 olan bebek ölüm hızının yıllar içinde gerileyişi görülebiliyor:

Toplumcu tıp anlayışını merkezine alan ABD ablukasındaki Küba, sosyalizmin somut kazanımlarını her geçen gün göstererek mücadeleye olan inancımızı güçlendiriyor.