Küba'da ABD ablukasına karşı konvoy

Küba'nın başkenti Havana'da yüzlerce kişi, ABD'nin Küba'ya ablukasının sonlandırılması için gerçekleştirilen konvoya katıldı.

Malecon sahil yolunda ilerleyen konvoyun ABD'nin Havana Büyükelçiliği önünden de geçtiği belirtildi.

Konvoy, ABD'nin Küba ablukasının kaldırılmasını savunan Aşk Köprüleri adlı kuruluşun girişimiyle gerçekleşti. Dünya genelinde buna benzer 54 eylemin gerçekleştiği, bunların çoğunun ABD kentlerinde yapıldığı kaydedildi. ABD'nin Tampa, Hartford, Holyoke Albany, Detroit, Şikago ve Minneapolis kentlerinde bu projeye ilk kez dahil olunduğu aktarıldı.

Konvoya katılan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Abluka, zararlı, yasa dışı, ahlak dışı ve kriminal bir özellik taşıyor. Bu politikaya Trump yönetiminin Covid-19 pandemisi döneminde verdiği oportünist destek, bu ablukayı daha vahşi, daha suçlu kıldı. Bizi bugün bir araya getiren bu oldu" dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de, sosyal medya hesabından konvoya destek vererek, eyleme katılanlara teşekkür etti.

ABD'nin Miami kentinde yapılan konvoysa böyle görüntülendi: