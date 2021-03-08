Küba’da 8 Mart’ta yasa değişikliği: 'Kadınlar İleri' programı kabul edildi

Küba Kadınlar Federasyonu, bir süredir üzerinde çalıştıkları “Kadınların İlerlemesi için Ulusal Program”ın 8 Mart’ta yasalaştığını duyurdu.

Küba’nın en fazla üyeye sahip olan kitle örgütlerinden Kübalı Kadınlar Federasyonu’nun (FMC) Sekreteri Teresa Amarelle Boué, ülkedeki kadınların durumlarının daha iyiye götürülmesi için hazırladıkları programın, bir kanun hükmünde kararnameyle yasalaştığını duyurdu.

Federasyon, oluşturduğu çalışma grupları üzerinden yerelliklerde sürdürdüğü araştırmaların ve tartışmaların ardından programı 30 Ekim 2020’de kabul etmişti. Program, 8 Mart vesilesiyle yasal kimliğe büründü.

Kadınların durumunun iyileştirilmesi ve hak ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi yönünde Anayasa’nın koyduğu hedef doğrultusunda hazırlanan program, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, iletişim kanallarının geliştirilmesi, eğitimin artırılması, karar mekanizmalarına kadınların katılımının yükseltilmesi, her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı koruma sağlayacak yasal çerçeve ve sistemlerin iyileştirilmesi gibi 45 adım öngörüyor.

Amarelle Boué, halen kimi kamu çalışanlarında cinsiyet konusunda yeterince bilinç ve hazırlık görmediklerini belirterek, bu nedenle devlet organları, kitle örgütleri ve diğer kurumlarla ortak çalışma yürüteceklerini belirtti.