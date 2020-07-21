Küba’da 20 Temmuz: 0 vaka, 0 ölüm, 0 ciddi ve kritik hasta

Küba Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Direktörü Dr Francisco Duran her gün düzenlediği basın toplantısını 20 Temmuz’da ilk kez sosyal mesafeye dikkat ederek ancak maskesiz gerçekleştirdi.

20 Temmuz verilerine göre dört ay aradan sonra Küba’da ilk kez vaka saptanmadı. Ölüm sayısı ise son 10 gündür zaten 0’dı. Buna ek olarak ülkede yoğun bakıma veya entübasyona ihtiyaç duyan Covid-19 hastası bulunmuyor.

Bu durum Küba’da salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçileceğinin de habercisi.

Ancak Dr Duran Kübalıları uyarmaktan da geri kalmadı: “Bu işimiz bitti anlamına gelmez. Daha fazla vaka bulacağımızı umuyoruz, bu nedenle testler devam edecek. Aramızda hala enfekte insanlar olduğuna inanıyoruz. Amaç onları bulmak, izole etmek.”

Ve ekledi: "Size şimdiye kadar daima evlerinizde kalmanızı önerdim, ancak bugün pek çoğunuzun plajlara gideceğini biliyorum."