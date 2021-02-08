Küba yurtdışından gelenlere karantina uygulamaya başladı

Küba, ülkeye gelen tüm ziyaretçilerin belirli bir süre karantinada kalmasını zorunlu tutan kısıtlamalara Cumartesi gününden itibaren başladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel başkanlığında yapılan toplantıda koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için ülkeye gelenlerin karantinaya alınacakları tesislerin hazır olduğu bildirildi.

Cumartesi gününden itibaren Küba'ya gelen tüm yolcular PCR test sonuçları çıkana kadar karantinaya alınmaya başlandı.

Önlemlere ek olarak ABD, Meksika, Panama, Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti ve Kolombiya'dan seferler azaltıldı. Nikaragua, Guyana, Trinidad ve Tobago, Surinam'dan ek seferler ile Haiti'den seferler askıya alındı.