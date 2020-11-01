Küba: Yunanistan ve Türkiye halklarına en derin taziyelerimizi ve dayanışmamızı sunuyoruz

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, İzmir ve Sisam'ı etkileyen depreme ilişkin bir dayanışma metni yayınladı.

Rodríguez, "Özellikle mağdurların ailelerine ve dostlarına depremin yarattığı insani ve maddi hasar nedeniyle Yunanistan ve Türkiye halkları ve hükümetlerine en derin taziyelerimizi ve dayanışmamızı sunuyoruz." dedi.