Küba Komünist Partisi Birinci Sekreterliği'ne Miguel Díaz-Canel seçildi

Küba Komünist Partisi'nin 8. Kongresi'nin bugünkü kapanış oturumunda partinin Merkez Komite Birinci Sekreterliğine Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez seçildi.

Partinin Merkez Komite Birinci Sekreterliği görevini 2011 yılından beri yürüten Raúl Castro Ruz görevi bu kongrede beklenildiği gibi devretti.

Raúl Castro bugünkü kapanış oturumunda Miguel Díaz-Canel'in Merkez Komite Birinci Sekreterliğine seçildiğini duyurdu. Castro kongre delegeleri tarafından yapılan oylamayla oluşturulan yeni Merkez Komite üyelerince seçilen 14 Siyasi Büro üyesini de açıkladı.

Küba Komünist Partisi Merkez Komite Birinci Sekreterliği görevini omuzlayan Díaz-Canel 2018 yılında Küba Devlet Başkanlığı'na seçilmişti.

Miguel Díaz-Canel kimdir?

Devrimden bir yıl sonra, 1960'ta Villa Clara'da doğan Díaz-Canel üniversitede önce elektronik mühendisliğinde lisans, sonrasında işletme bölümünde yüksek lisansını tamamlarken Komünist Gençlik Örgütü'nün (UJC) önderlerindendi. UJC'de hem Villa Clara il sekreterliği, hem de örgütün ulusal komitesinin ikinci sekreterliği görevlerini üstlendi. 27 yaşındayken, halen devrimci örgüt Sandinistlerin iktidarda olduğu Nikaragua'da parti temsilcisi olarak, Küba'da bir gelenek halini almış ve çok önemsenen enternasyonalist misyonunu, yani uluslararası dayanışma görevini üstlendi. 1994'ten itibaren, aralarında Yüksek Öğretim Bakanlığı, Villa Clara parti sekreterliği ve Holguín parti sekreterliğinin bulunduğu önemli sorumluluklar yerine getirdi. 1997'de Küba Komünist Partisi'nin Politbürosu'na seçildiğinde, bu göreve o güne dek seçilmiş en genç kişiydi. 2013-2018 arasında, yani son meclis döneminde, Raúl'ün hemen ardından gelen birinci başkan yardımcılığı pozisyonundaydı. Díaz-Canel 19 Nisan 2018'de sonuçlanan seçimlerin sonucunda Küba Devlet Başkanlığı görevini yine Raúl Castro'dan devralmıştı.