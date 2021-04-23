Küba kitlesel aşılamaya hazırlanıyor

Küba iki aşı adayının 3. faz çalışmalarından umut verici sonuçlar elde ederken 1,7 milyon Havanalı'yı toplu bir şekikde aşılamaya başlamak için adımlar şimdiden atılmaya başlandı.

Küba sağlık otoriteleri Havana'da başlayacak olan yaygın aşılama çalışmaları için her bir kliniğin günde 85 hastayı aşılayabilecek şekilde hazırlandığını bildirdiler. Yaygın aşılama çalışmalarının ilk aşamasında Havana'da yaşayan yaklaşık 1,7 milyon insanın Ağustos ayına kadar aşılanması öngörülüyor.

Üretilen aşıların bazıları, zengin ülkeler tarafından kapışılıp üretici firmaları ve "bilim insanları"nı zengin ederken; bazı aşılar ise insanlığa dair umudu zenginleştirme çabasında. Kübalı bilim insanlarının Covid-19'a karşı geliştirdiği 5 aşı adayı klinik çalışmalarda hızla yol alıyor. Soberana 1, Soberana 2, Soberana plus, Abdala ve Mambisa adı verilen bu aşılar sadece virüsü değil dünyada yaygın olarak görülen "aşı eşitsizliği" hastalığını da yenecekler.

Bu aşılardan Soberana 2 ve Abdala, faz 3 klinik çalışma aşamasında güvenle ilerliyorlar. Mart ayının sonlarından itibaren Havana ve Santiago de Cuba eyaletlerinde yaklaşık 130 bin kişi ile sürdürülen faz 3 çalışmaları ve sağlık sektöründe çalışan yaklaşık 150 bin kişi ile yürütülen müdahale çalışmalarında güvenilir ve etkili sonuçlar alındı. Bu sonuçlar Kübalı bilim insanlarını bu aşıları halkın tamamını kitlesel olarak aşılamaya başlamak konusunda cesaretlendirdi.

Bu çalışmalar bir sağlık seferberliği şeklinde örgütlenecek ve sağlık alanındaki okullarda okuyan öğrenciler de bu çalışmalara destek olacaklar. Küba yıl sonunda kadar nüfusunun tamamını aşılamayı hedefliyor. Bu hedefe kendi ürettiği aşılar ile ulaşmayı başarması, hiç şüphesiz ki, ada ülkesinin sağlık alanında sosyalizm ile ulaştığı başarıları taçlandıracak.