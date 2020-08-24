Küba Kadın Federasyonu 60 yaşında

Küba Kadın Federasyonu (FMC), dün 60. yaşına girdi.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Raul Castro, FMC'nin kuruluşunun 60. yıldönümü vesilesiyle Kübalı kadınlara kutlama mesajı gönderdi.

Telesur'da yer alan habere göre, örgütün genel sekreteri Teresa Amarelle'ye mektup gönderen Castro, FMC'nin kurulduğu yıldan bu yana, kadınların eşit koşullar, imkanlar ve fırsatlar altında yaşayan bir toplumda yaşama hakkı ve kadınlara karşı ayrımcılık ve şiddeti bitirmek için verdiği mücadeledeki başarısından söz etti.

Kadınların Küba Devrimi'ndeki rolünün önemini vurgulayan Castro, kadınların, eğitim, sağlık ve bilim dahil olmak üzere toplumun tüm sektörlerine katılımının ne kadar değerli olduğunun altını çizdi.

Kadınların ülke yönetiminde de üst düzey pozisyonlarda yer aldığını vurgulayan Castro, Covid-19 pandemisiyle mücadelede gösterdikleri çabadan dolayı da Kübalı kadınları tebrik etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de, bir açıklama yaparak, örgütün 60. yıldönümünü kutladı ve federasyonun bilim ve tıp alanındaki olağanüstü çalışmalarına işaret etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diaz-Canel, "Olağanüstü çalışmalarıyla dünyanın gözünü kamaştıran Kübalı kadınları tebrik ediyorum: Hayatı savunmak adına dinlenmek nedir bilmeyen, soberana (Covid-19 aşı adayı) ve diğer ilaçların mucitleri, bilim insanları, doktorlar ve hemşireler. FMC'nin 60. yılı kutlu olsun" dedi.

FMC, 23 Ağustos 1960 tarihinde kadın haklarını ve cinsiyet eşitliğini savunmak amacıyla devrimci liderler Fidel Castro ve Vilma Espin tarafından kurulmuştu.