Küba ikinci Covid-19 aşısı üzerine çalışıyor

Soberana 01 isimli ilk Covid-19 aşısında klinik araştırmaların başladığı şu günlerde Küba’dan ikinci aşı haberi geldi.

Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel Bermudez’in Covid-19 bilim ekibiyle yaptığı toplantı sonrasında, Finlay Aşı Enstitüsü direktörü Vivence Verez Bencomo ikinci bir aşının geliştirilmekte olduğu açıklamasını yaptı ve formülasyonu tamamlanan ikinci aşının Soberana 01 ile aynı antijene sahip olduğunu ancak konjuge bir aşı olarak üretileceğini açıkladı.

Bu aşının klinik çalışmalarının Ekim ayında başlaması ümit ediliyor. Klinik çalışmaları 24 Ağustos’ta başlayan Soberana 01 ise önümüzdeki hafta 60 yaş üzerindeki 20 gönüllü üzerinde denenecek.