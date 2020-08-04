Küba ECLAC geçici başkanlığını devredecek: Elde kalanı değil, var olanı paylaşma prensibiyle bu iradeyi koruyacağız

Küba, Latin Amerika Ülkeleri Ekonomik Komisyonu'nun (ECLAC) yarın çevrimiçi olarak yapılacak 35. komite toplantısında son geçici başkanlığını yapacak.

Granma'da yer alan habere göre, toplantının hedefi, ECLAC üyesi ülkelerin, gelecek komisyon toplantısının 38. geçici başkanlığını yapacak ülkenin belirlenmesi konusunda mutabakat sağlaması olacak.

Küba, komisyondaki geçici başkanlık sorumluluğunu Mayıs 2018'den bu yana yürütüyordu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, komisyonun son toplantısında yaptığı konuşmada, Latin Amierka'da "ileri bölgesel entegrasyon" ihtiyacı üzerinde durmuştu. Díaz-Canel, Küba'nın diğer ülkelerle karşılıklı saygı, çıkar odaklı olmayan yardım ve bütünleşmeye dayalı işbirliğine kendini adadığını yinelemiş ve farkılıklara ve zorluklara karşın elde kalanı değil, var olanı paylaşma prensibiyle bu iradeyi koruyacağını vurgulamıştı.

Díaz-Canel, Küba'nın 2018-2020 döneminde ECLAC'ın geçici başkanlığını alması üzerine yaptığı açıklamada, "Bu görevi, yüksek adanmışlıkla ve karşılacağımız zorlukların bilinciyle yürüteceğiz. Yeni 2030 programı çerçevesinde, bölge ülkeleri arasındaki işbirliği üzerine yoğunlaşacağız" demişti.

Aynı etkinlikte konuşan ECLAC İdari Sekreteri Alicia Bárcena, ekonomik ve toplumsal politika esaslarının yürürlüğe konması konusunda ECLAC'a güvendiği için Küba'ya teşekkür etmişti. Bárcena, ABD'nin Küba'ya yönelik haksız ablukasının bölgeye pahalıya mal olduğunun da altını çizmişti.

Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Rodrigo Malmierca Díaz'ın, yarınki komite toplantısında, Küba'nın geçici başkan olarak yaşadığı tecrübleri ve aldığı sonuçları ve bölgede mevcut pandemiyle birlikte yaşanan zorlukları ve engelleri aktarması bekleniyor.