Küba dünya genelinde okuma yazmayı öğretme taahhüdünü hatırlattı

UNESCO Küba Ulusal Komisyonu, Dünya Okuma Günü'nü anma etkinliğinde Küba halkı ve hükümetinin dünya genelinde okuma yazma oranını artırma taahhüdünü hatırlattı.

Küba'nın anmaya somut sonuçlarla katıldığını kaydeden komisyon, "bunu yalnızca 1961'de ülkedeki okuma yazma bilmemeyi sıfırladığı için değil, ülkedeki eğitim sistemini evrensel, ücretsiz ve kaliteli olarak, uluslararası alanda benimsenen değerler ışığında geliştirdiği" için yaptığını söyledi.

Komisyonun açıklamasında, Küba'nın uluslararası işbirliğiyle küresel çapta okuma yazma bilmemeyi ortadan kaldırma çabalarının önemli sonuçlar getirdiği belirtildi. Açıklamada, Kübalı pedagogların geliştirdiği, "Yo Si Puedo" ("Evet Yapabilirim") adı verilen öğretme metodu örnek gösterildi. Söz konusu metod, okuma yazma öğretimine katkılarından dolayı UNESCO Kral Sejong Okuma Yazma Ödülü'nü almıştı.

"Evet Yapabilirim" metodu, Latin Amerika, Karayip, Afrika, Okyanusya ve Avrupa'da 30'a yakın ülkede uygulanıyor. Metodu uygulayan ülkeler arasında İspanya, Avustralya, Angola, Mozambik, Haiti, El Salvador ve Meksika gibi ülkeler bulunuyor.

Havana'nın öncülüğü neticesinde dünya genelinde 10 milyon 604 bin 827 kişi okuma yazma öğrendi.