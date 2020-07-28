Küba dostları Yunanistan'da da dayanışmayı yükseltiyor

Tüm İşçilerin Militan Cephesi PAME'ye bağlı Arta Bölge Sendikası, Yunanistan'daki Küba Büyükelçisi Zelmys Maria Dominguez Cortina'nın katılımıyla bir dayanışma etkinliği düzenledi.

ABD ablukasına karşı Küba'yla dayanışmanın savunulduğu ve Covid-19 ile mücadelede 30'un üzerinde ülkeye götürülen sağlık yardımının hatırlatıldığı etkinlik, Henry Reeve Sağlık Tugaylarını Destekleme Komitesi'nin de katkısıyla gerçekleşti. Tugayların Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi uluslararası alanda birçok kampanya ile destekleniyor.