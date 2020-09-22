Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez: ABD uluslararası güvenliğe karşı en büyük tehdit

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Washington'ın "sorumsuz davranışları"nın uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler'in 75. yıldönümü vesilesiyle yapılan üst düzey toplantıda konuşan Rodriguez, "Çok taraflılık ve uluslararası hukuk, dünyanın en büyük gücü tarafından tehdit altında. ABD'nin sorumsuz davranışları, uluslararası barış ve güvenliğe karşı en büyük tehdit" dedi.

ABD'nin kendi başlattığı silahlanma yarışına katıldığını belirten Rodriguez, koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan birçok krizin çözümüne katkı sağlamadığını vurguladı.

Rodriguez, "ABD çatışmaları, nükleer ve ticaret savaşlarını körüklüyor ve tek taraflı sert tedbirler uyguluyor" dedi.

Washington'ın silahsızlanma ve silahlanma kontrolüne ilişkin önemli uluslararası anlaşmaları yok saydığını belirten Rodriguez, ABD'nin "tüm gezegenle savaş halinde" gibi durduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya dönük ticari kısıtlamaları bu ayın başında bir yıllığına uzatmıştı.