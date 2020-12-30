Küba Devrimi’nin yıldönümünde Küba Arşivi: Küba hakkında her şey

31 Aralık 1958’i 1 Ocak 1959’a bağlayan gece, o sıralarda Küba’nın başında bulunan, ABD yanlısı diktatör Fulgencio Batista, tüm meşruiyetini kaybettiğini ve iktidarda daha fazla duramayacağını anlayınca bir uçağa binip ülkeden kaçtı. Kaçarken, yanına Merkez Bankası’ndan külçe altınları almıştı.

1 Ocak 1959’da Küba’da halk iktidarı kuruldu. Bu yıl, devrimin 61’inci yıldönümü.

José Martí Küba Dostluk Derneği, her yıl devrimin yıldönümünü etkinliklerle, toplantılarla kutluyordu. Bu yıl pandemi nedeniyle, Küba dostlarının sayısını artırmak için ne yapabiliriz diye sorduk kendimize. Yanıtımız, Küba’yı anlatmak için bir kılavuz hazırlamak oldu.

Hepimizin en çok duyduğu sözlerden biri, “Küba’yı daha yakından öğrenmek istiyorum”. Bu yıl, bu soruya hep birlikte daha kolay yanıt verebilmek için arşivlere daldık ve uzun zamandır Küba üzerine ürettiğimiz yazıları, videoları derlemeye karar verdik. İlerleyen yıllarda bu arşivimizi her yıl güncelleyip zenginleştireceğiz.

VİDEOLAR

Devrime övgü [TÜRKÇE ALTYAZILI]

Emperyalizmin açık ve örtülü saldırılarına, dünya dengelerinin radikal biçimde değişmesine, ekonomik yoksunluklara karşın yolunda yürümeye ve dünya halklarıyla dayanışmaya devam eden Küba Devrimi'nin en önemli anlarını derleyen bu kısa belgesel, devrimin efsanevi lideri Fidel'in yaşam öyküsüne de tanıklık niteliğinde.

Orijinal adı: Oda a la revolución

Yönetmen: Roberto Chile

Che: Bütün hayallerin ötesinde [TÜRKÇE ALTYAZILI]

Küba Devrimi'nin liderlerinden Ernesto Che Guevara'nın yaşam öyküsü nü anlatan belgesel film.

Orijinal adi: Che Guevara, Donde nunca jamás se lo imaginan

Yönetmen: Manuel Pérez Paredes

Sağlığa! [TÜRKÇE ALTYAZILI]

İzleyeceğiniz, insanlığın sağlık hakkına erişim konusundaki muazzam eşitsizlikleri aşma mücadelesidir. Küçük bir ülkenin dünya çapında nasıl fark yaratabileceğinin öyküsünü anlatan belgesel film.

Orijinal adi: ¡Salud!

Yönetmen: Connie Field

Işık Dağı [TÜRKÇE ALTYAZILI]

Dünyanın dört bir yanında görev yapan Kübalı sağlık çalışanları ve görev yaptıkları yerlerin halkları ile kurdukları bağları anlatan belgesel film.

Orijinal adi: Moñtana de luz

Yönetmen: Guillermo Centeno

Öğretmen [TÜRKÇE ALTYAZILI]

Sene 1961... Küba Devrimi'nin zafere ulaşmasının ardından ilk iş, okuma-yazma seferberliği ilan edildi. Çoğu genç kadınlardan oluşan, aralarında çocukların da olduğu binlerce gönülllü eğitmen, cehalete karşı savaş açtı. Yolu, elektriği olmayan dağ köylerine, ellerinde gaz lambaları ile gittiler. Belgesel, bir yıl içinde Küba topraklarının cehaletten kurtarılışını anlatıyor.

Orijinal adi: Maestra

Yönetmen: Catherine Murphy

Abluka: Tarihin en uzun soykırımı [TÜRKÇE ALTYAZILI]

50 yılı aşkın süredir Küba'ya uygulanan, soykırım niteliğinde kabul edilen; ABD emperyalizminin uyguladığı ekonomik, finansal ve ticari ablukayı anlatan belgesel film.

Fidel hâlâ bizimle

Küba Devrimi’nin tarihsel önderi Fidel Castro’nun, “Comandante”nin aramızdan ayrılışının dördüncü yılı için hazırlanan özel programda Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez, Küba'nın bugünü için Fidel'in ne ifade ettiğini anlattıktan sonra Fidel ile ilgili kendi anılarını aktarıyor. Programda Fidel’e ithafen Che'nin 1956'da yazmış olduğu bir şiir ile Kübalı müzisyenlerin besteledikleri bir şarkı da seslendiriliyor.

RÖPORTAJLAR

36 yıl boyunca devrimin önderlerini korumakla görev yapmış, Küba istihbaratının 1 numaralı ismi Fabián Escalante ile yapılan röportaj örgütlü bir halkın neleri başarabileceğine dair sayısız örnek içermesi ve Küba'yı daha iyi anlamak adına mutlaka okunması gereken bir yazı.

1991 yılında dönemin Türkiye Diplomatik İlişkiler sorumlusu V.G. Tulin ile yapılan bir söyleşi. Sosyalist sistemin çözülüşünün ardından gerçekleştirilen Küba Komünist Partisi'nin 4. Kongresi'nin gündemleri ve sosyalist Küba'nın devrimini nasıl sürdüreceği üzerine konuşuluyor.

https://gelenek.org/kuba-devrimi-suruyor-kuba-komunist-partisi-iv-kongresi-yapildi/

Türkiye'yi ziyaret eden Küba Kadın Federasyonu temsilcisi Rebeca Cutie ile devrim, devrimle birlikte kadınların dönüşen hayatları ve güçlenen kadınların toplumsal devrimi ilerletmesi üzerine yürütülen bu söyleşiyi okuyabilirsiniz.

https://gelenek.org/yalnizca-iki-secenek-var/

Türkiye’de bulunan Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Balkan Ülkeleri Sorumlusu Teresita Trujillo ile Sosyalist İktidar Partisi ilçe örgütünde gerçekleştirilen bir söyleşi. Trujillo, Komünist Partisi'nin nasıl kurulduğunu, tek partili siyasi sistemi ve seçimleri, toplumsal örgütlenmeler içinde partinin yürüttüğü öncülüğü anlatıyor.

https://gelenek.org/kubada-partili-yasam/

2001 yılındaki Küba Türkiye Büyükelçisi Miguel Lamarez ile gerçekleştirilen bir görüşme. Söyleşi 11 Eylül saldırısı ardından ABD ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki siyasi durum ve Küba'daki güncel gelişmeler üzerine eğiliyor.

https://gelenek.org/sosyalist-kubanin-turkiye-buyukelcisi-miguel-lamarez-ile-soylesi/

Küba Dostluk Dernekleri Avrupa Buluşması’na katılmak için 2006 yılında İstanbul’a gelen Kübalı iktisatçı Osvaldo Martinez’le sosyalist planlama ve Küba’nın deneyimleri hakkındaki röportajı okuyabilirsiniz.

https://gelenek.org/roportaj-kuba-ekonomik-basarisini-katilima-ve-onderlige-borclu/

Küba’nın Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Küba Komünist Partisi Merkez Komite üyesi olan Ernesto Gomez Abascal ile Latin Amerika’daki siyasi süreçler ve sol partilerin iktidara gelişi hakkında yapılan konuşmanın detaylarını okuyabilirsiniz.

https://gelenek.org/roportaj-latin-amerikada-bagimsizlik-ideolojisi-cok-gucludur/

2017 yılında Türkiye’ye gelen Fabián Escalante Font ile ABD ve CIA operasyonları, emperyalist manipülasyon araçları üzerine detaylı bir söyleşi. Devrimden sonra karşı istihbarat servisinde göreve başlayan Font, 50 yıl boyunca istihbarat ve güvenlik merkezinde görev aldı.

https://gelenek.org/50-yillik-komunist-istihbaratci-fabian-escalante-ile-roportaj/

KÜBA DEVRİMİ

Küba Devrimi'nin pek çok dönüm noktası var. Fidel ve yoldaşları, 2 Aralık 1956'da Granma ile Meksika'dan Küba'ya ulaşmışlardı, Aytek Soner Alpan bu önemli dönüm noktasını yazdı

Küba Devrimi’ne giden yolda 26 Temmuz Hareketi - Fidel ve yoldaşlarının 1953 yılında Moncado ve Bayamo kışlalarına düzenledikleri baskının yıldönümü olan 26 Temmuz, “Ulusal İsyan Günü” olarak kullanılıyor ve devrim tarihinde kilit noktada duruyor.

https://haber.sol.org.tr/bizimamerika/kuba-devrimi-ne-giden-yolda-26-temmuz-hareketi-31346

Camilo için bir çiçek –“İsyancı ordu, üniformalı halktır.” Camilo Cienfuegos. 28 Ekim 2010 günü, Kübalı çocuklar okyanusa çiçekler bırakıyor. Camilo Atlas Okyanusu’nda kayıplara karıştığında daha 27 yaşındaydı. Bu gencecik beden bugün hala dinamizmin, aklın ve insan sevgisinin sembolü ve milyonlara ilham kaynağı oluyor.

https://haber.sol.org.tr/bizimamerika/camilo-icin-bir-cicek-35128

İyi ki doğdun Vilma! – Gerek devrim öncesi kararlılığı ve mücadeleye katılışıyla, gerekse devrim sonrası yeni toplumun kuruluşunda üstlendiği görev ve sorumluluklarla Küba halkına örnek olmuş Vilma Espin’in doğum günü anısına yazılan yazıdır.

https://sol.org.tr/haber/iyi-ki-dogdun-vilma-997

Her mücadelenin rengi ve işareti vardır – Küba devrimini gerçekleştiren Fidel ve yoldaşlarının 26 Temmuz Hareketi, köşegenle bölünmüş ve üzerinde “M-26-7” ya da “26 Julio” yazan kızıl-siyah bayrağın ve dünya tarihinde kızıl renginin bayraklarda kullanılmasının tarihsel hikâyeleri anlatılmaktadır.

https://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/her-mucadelenin-rengi-ve-isareti-vardir-haberi-31686

Küba Devrimi'nin işaret fişeği: 26 Temmuz Moncada Kışlası Baskını - 26 Temmuz, Fidel'i, Che'yi, yoldaşlarını ve Küba halkını Batista rejimine karşı zafere götüren sürecin önemli uğraklarından birisi. Küba halkı 26 Temmuz tarihini “Ulusal İsyan Günü” olarak kutluyor.

https://haber.sol.org.tr/dunya/kuba-devriminin-isaret-fisegi-26-temmuz-moncada-kislasi-baskini-267334

KÜBA’DA SAĞLIK

Küba biyoteknoloji alanında kısıtlı imkanlarıyla ölçülemeyecek başarılara imza atıyor ve insanlığın refahı için dünyaya alternatifler sunuyor.

Büyük yalan kuramı ve Küba yazısında Akif Akalın Küba sağlık sistemi üzerine söylenen yalanları yazıyor.

Yalnızca “küresel standartlara” göre yoksul olmakla kalmayıp, aynı zamanda on yıllardır ağır bir ABD ambargosu altında olan küçücük bir ada ülkesinin, sağlıkta başta ABD olmak üzere dünya devlerini geride bırakması batıda “mucize” olarak tanımlanmaktadır. Bu “mucizeyi” aydınlatmak üzere Claudia Schufan tarafından Dr. E. B. Chaple ile yapılan, Social Medicine dergisinin Ağustos 2014 tarihli nüshasında yayımlanan söyleşi.

https://haber.sol.org.tr/blog/sinifin-sagligi/ceviren-akif-akalin/kuba-mucizesini-aydinlatmak-103101

Akif Akalın, Küba’daki işçi sağlığı ve iş güvenliğinin nasıl örgütlendiğini anlatıyor.

https://haber.sol.org.tr/blog/sinifin-sagligi/akif-akalin/kubada-isci-sagligi-ve-guvenligi-101545

Küba’nın sağlıkta dönüşüm programı- Dr. Akif Akalın Küba Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından kapsamlı bir durum değerlendirmesi sorucu ortaya çıkarılan “Halk Sağlığı Sisteminde Gerekli Dönüşümler” ile 2011’de başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programını inceliyor.

https://haber.sol.org.tr/blog/sinifin-sagligi/akif-akalin/kubanin-saglikta-donusum-programi-252653

Küba’nın başarıları aşı karşıtlarının komplo teorilerini çürütüyor Bugün aşıyı tekellerin üretip, pazarlıyor olması aşıya karşı çıkmayı değil, tersine aşının kamulaştırılması talebinin yükseltilmesini, antikapitalist mücadeleyi gerektirir. Nitekim sosyalist Küba’da aşıyla ilgili tüm süreçler tamamen devletin elindedir ve aşı Küba’da en önemli haklardan birisidir.

https://haber.sol.org.tr/dunya/kubanin-basarilari-asi-karsitlarinin-komplo-teorilerini-curutuyor-231379

Küba’da yaşamın ilk bin günü- Dr. Akif Akalın Küba sosyalizminde çocuk sağlığı; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası bakım hizmetlerini ve bunların sağlık göstergelerine yansımasını inceliyor.

https://haber.sol.org.tr/blog/sinifin-sagligi/akif-akalin/kubada-yasamin-ilk-bin-gunu-256141

Küba'da kanser kontrolüne yaklaşım nasıl değişti? Sosyalist Küba'da sağlık sisteminin tüm gücüne rağmen ciddi bir ölüm nedeni olarak toplum sağlığını tehdit eden kanserin kontrolünde son yıllarda yaklaşım değişikliğine gidildi. Kanserle mücadelede toplumsal tüm mekanizmaların çok daha etkin bir şekilde harekete geçirildiği bir yapı kuruldu.

https://haber.sol.org.tr/dunya/kubada-kanser-kontrolune-yaklasim-nasil-degisti-261240

Koronavirüsle mücadelede Küba örneği - Akif Akalın bu yazısında Küba’nın koronavirüsle nasıl mücadele ettiğini özetledi.

https://haber.sol.org.tr/dunya/koronavirusle-mucadelede-kuba-ornegi-284326

Belgesel: Küba'nın “sağlıkçı ordusu” Küba'ya uygulanan ablukanın kaldırılması ve Nobel Barış Ödülü'nün Kübalı sağlıkçılara verilmesi için yürütülen kampanya sürüyor. JMKDD, Küba'nın enternasyonalist sağlık tugayı hakkında kısa bir belgesel hazırladı.

https://sol.org.tr/haber/belgesel-kubanin-saglikci-ordusu-13084

Nobel Barış Ödülü adayı Küba Henry Reeve Tugayı kimdir? 2021 yılında Nobel Barış Ödülü’nün, Küba’nın enternasyonalist sağlık ekibi Henry Reeve Tugayı’na verilmesi için bir kampanya yürütüldü. Peki kim bu tugay, ne zaman kuruldu, neler yaptı, adı kimden geliyor?

https://sol.org.tr/haber/nobel-baris-odulu-adayi-kuba-henry-reeve-tugayi-kimdir-10506

Bir sosyalist Küba’da sağlığı nasıl anla(t)malı? Dr. Akif Akalın sağlık alanında burjuvazinin bütün varsayımlarını, öngörülerini ve kuramlarını alt-üst eden Küba’nın sağlıkta kimi zaman istisnai ya da mucizevi olarak adlandırılan durumunu inceliyor.

https://haber.sol.org.tr/blog/sinifin-sagligi/akif-akalin/bir-sosyalist-kubada-sagligi-nasil-anlatmali-228220

KÜBA’DA EĞİTİM

Neden eğitim deyince sürekli Küba’ya işaret ediyor ve alternatif olduğunu iddia ediyoruz? Derya Ünlü yazdı: Fidel’in ülkesinde bir saplantı: Eğitim

Küba Pedagoji Enstitüsü Başkanı Dr C. Lisardo García Ramis ile Celil Denktaş’ın gerçekleştirmiş olduğu söyleşi.

https://haber.sol.org.tr/blog/serbest-kursu/celil-denktas-havana/kubada-egitimin-temel-prensipleri-degismez-121988

Küba’da derslere ara verilmeden okullar Kovid-19’a karşı nasıl korunuyor? - Virüse rağmen okulların tatil edilmemesinin ardından Eğitim Bakanlığı’nın Okul Sağlığı Dairesi Başkanı Mary Carmen Rojas Torres, eğitim sektörünün hastalığın yayılımına önleme ve kontrol planını paylaştı.

https://haber.sol.org.tr/dunya/kubada-derslere-ara-verilmeden-okullar-kovid-19a-karsi-nasil-korunuyor-282973

KÜBA’DA GÜNDELİK YAŞAM

Akif Akalın Küba’da turistlerin görmediği ve belki de bu nedenle şüpheye düştükleri Kübalıların ne yiyip içtiği meselesini ele aldığı yazısında Küba halkının organik gıdaya ihtiyaçları doğrultusunda nasıl ulaşabildiğini irdeliyor.

Küba’da kent tarımı diğer örneklerden farklı olarak bir “devlet” politikasıdır ve “bütün kent nüfusunu” beslemeye yöneliktir. Akif Akalın Küba’da Kent tarımı, permakültür ve sağlık üzerine yazdı.

Ulusal Spor Beden Eğitimi ve Eğlence Enstitüsü'nün (INDER) 40. Kuruluş Yıldönümü'ne denk getirilen Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Okulu'nun açılışı sebebiyle Fidel Castro'nun sağlığa ve spora verdiklerini önemi anlatan uzun konuşmasının çevirisini okuyabilirsiniz.

https://gelenek.org/spor-egitim-saglik-ve-eglence-uzerine-23-subat-2001-tarihinde-ulusal-spor-beden-egitimi-ve-eglence/

Küba: Herkes İçin Spor – Küba sosyalizminde spor toplumsal dönüşüm için önemli bir yer tutuyor.

https://haber.sol.org.tr/content/k%C3%BCba-herkes-i%C3%A7in-spor

Küba'nın cezaevi modelinden dersler New York Ceza Islah Birliği icra müdürü Soffiyah Elijah ve sinemacı Hyatt Bass Küba'daki cezaevlerine dair bir söyleşi yaptılar. Söyleşide Küba'nın cezaevi modeliyle ABD'de yapılanlar karşılaştırılıyor.

https://haber.sol.org.tr/sol-ceviri/kubanin-cezaevi-modelinden-dersler-226070

KÜBA SOSYALİZMİ

Küba’da tek partiyle demokrasinin nasıl işlediğini İlker Belek sosyalizmin ihtiyaçları bağlamında özetliyor.

1993 yılında Latin Amerika Forumu sonrasında Kemal Okuyan Küba izlenimlerini ve güncel gelişmeleri anlatıyor. Okuyan, Küba Komünist Partisi'nin çözülüş sonrası hala şaşkın olsa da yeni koşullarda, yani abluka altında, imalat sanayi ve tarımsal alandaki ciddi yoksunluklarla nasıl baş edeceğini planlayan, siyasi ve ideolojik gerekli adımları atan önderliğe sahip olduğunun altını çiziyor. Yazının son değerlendirmesi ise Latin Amerika'daki sol hareketlerin o günkü durumu üzerine düşülen notlardan oluşuyor.

https://gelenek.org/umutsuz-olma-hakkimiz-yok-kuba-izlenimleri/

Prof. Dr. Erhan Nalçacı'nın TKP delegasyonunun bir bileşeni olarak Küba'ya yapılan resmi ziyaret sonrası değerlendirmelerini içeren bir yazı. Nalçacı'nın Küba’ya özgü, fakat sosyalist kuruluşun evrensel yanlar taşıyan noktaları üzerine yürüttüğü tartışmayı okuyabilirsiniz.

https://gelenek.org/kubada-ozgun-sosyalist-kurulusun-evrensel-sorunlari/

Küba Komünist Partisi’nin kuruluşunun 55. Yıldönümü vesilesiyle, 9 Ekim 2020 tarihinde Granma’da yayınlanan sosyal demokrasinin düzen içi rolüne değinene "Tek parti, Fidel'in partisi" başlıklı metnin tam çevirisi.

https://gelenek.org/15001/

Yeni Küba Anayasası: Sosyalist bir anayasa tartışması Yeni Anayasa taslağının Küba'nın toplumsal ve ekonomik gerçekliğini tanıyıp düzenlediği, yürürlükteki 40 yıl önceye ait taslağın birçok eksiğini giderdiği, ülke yönetimini kurumsallaştırmak adına birçok önemli adım attığını söylemek mümkün.

https://haber.sol.org.tr/dunya/yeni-kuba-anayasasi-sosyalist-bir-anayasa-tartismasi-244264

KÜBA VE ÇEVRE

Küba uygulanan ablukaya ve ekonomik yaptırımlara rağmen tarım ve ormancılık faaliyetleri sonucunda oluşan milyonlarca tonluk organik atık dönüştürülerek biyokütle haline getiriyor.

Küba’nın Çernobil çocukları için yaptıkları eşsizdi 1990 ve 2016 yılları arasında, Çernobil’den etkilenen çoğu çocuk 26 bin kişi tedavi için Küba’ya geldi. Küba, Çernobil mağdurları için ücretsiz ve kapsamlı tedavi programı oluşturan tek ülkeydi.

https://haber.sol.org.tr/dunya/kubanin-cernobil-cocuklari-icin-yaptiklari-essizdi-236357

KÜBA VE KADINLAR

Fidel, sosyalist Küba için çok şey ifade ediyor. Kadınlar nezdinde ifade ettiklerinden söz etmek ise, sosyalizmin kadınların yaşamına nasıl değdiğini anlatmakla mümkün.

Kübalı bir kadın devrimci – “Celia görüp görebileceğimiz en güçlü, en cesur ve en kararlı kişidir. Sierra’da cephede bizim ilham kaynağımızdı. Bugün bütün Küba’nın ilham kaynağı.”

https://haber.sol.org.tr/dunyadan/kubali-bir-kadin-devrimci-haberi-22646

Küba'da kadınlar: Devrim içinde devrim - Küba Devrimi'ni, kadınların politik süreçlere katılımını konuşmadan ele almak olanaksız.

https://haber.sol.org.tr/dunya/kubada-kadinlar-devrim-icinde-devrim-231094

Küba’da kadınlar toplumsal yaşamın belkemiği Küba’da sosyalizmin 60’ıncı yılında kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılım oranı gurur verici. Yine de 8 Mart vesilesiyle kongresini toplayan Kübalı Kadınlar Federasyonu, daha iyi hale getirilebilecek noktalara işaret ediyor.

https://haber.sol.org.tr/dunya/kubada-kadinlar-toplumsal-yasamin-belkemigi-258116

Özgürlüğe giden zorlu yol: Küba'da kadınların işgücüne katılımı Küba, kadınların toplumsal ölçekteki hak ve kazanımları bakımından günümüz dünyasının tartışmasız en ileri örneğini teşkil ediyor. Ancak bu küçük ada ülkesinde kadınların toplumsal üretim sürecine katılımını kolaylaştıracak refah koşullarının yaratılmasını engelleyen nesnel sınırlar nedeniyle kadının özgürleşmesi yönünde kat edilen mesafe güçlüklerle dolu oldu. https://haber.sol.org.tr/dunya/ozgurluge-giden-zorlu-yol-kubada-kadinlarin-isgucune-katilimi-282121

FİDEL

18 Kasım 1971 tarihli Fidel Castro ve Şili’deki Concepción Üniversitesi öğrencileri arasında gerçekleştirilen soru-cevap oturumundan deşifre edilen yazıda Fidel Castro, nasıl komünist olduğunu anlatıyor.

3 Ekim 1965'te Fidel soruyor: Sizce partimizin adı ne olmalı yoldaşlar? O gün, Kübalı devrimcilerin, Küba Komünist Partisi ismini aldıkları gün...

Küba'ya varıştan sonra içlerinde Fidel'in de bulunduğu Kübalı gerillalar, Sierra Maestra dağlarına çıkmış, bölgedeki Batista garnizonlarına saldırılar düzenlemişti. Bu videoda Fidel'in Sierra Maestra'da Kübalılarla birlikte çalıştığı görünüyor.

CHE GUEVARA

Sosyalizm tarihinden portreler kısmında Küba Devrimi'nde önemli sorumluluklar üstlenmiş, bütün Latin Amerika'nın sembolü haline gelmiş Che Guevara'nın mücadele ile geçen hayatı anlatılıyor.

https://gelenek.org/sosyalizm-tarihinden-portreler-che-guevera-devrimi-yasamak/

Nihat Behram’ın “Seni.... CHE” başlıklı yazısı.

Şairlerin gözünden Che’nin mücadelesi, son zamanları ve ölümünün ardından mücadelesinin tüm ezilmiş halklara örnek olması anlatılmıştır.

https://haber.sol.org.tr/yazarlar/nihat-behram/seni-che-48850

KÜBA VE DÜNYA

ABD'ye yönelik gerçekleştirilen 11 Eylül 2001 saldırısının hemen ardından dünya genelinde esen savaş rüzgarına karşı Fidel Castro'nun uyarı niteliği taşıyan konuşmasının çevirisini okuyabilirsiniz.

https://gelenek.org/kuba-devlet-baskani-baskomutan-fidel-castronun-konusmasi-ciego-de-avila-29-eylul-2001/

ALBA Latin Amerika için ne ifade ediyor? - 2004 yılında Küba ve Venezuela arasında karşılıklı yardımlaşma için kurulan Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) yani “Bizim Amerika Halkları için Bolivarcı İttifak” anlamına gelen örgüt ABD için ne anlama gelmektedir. Ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.

https://haber.sol.org.tr/bizimamerika/alba-latin-amerika-icin-ne-ifade-ediyor-25966

KÜBA EKONOMİSİ

Doç. Dr. Al Campbell tarafından 2008 tarihinde, New Orleans’ta gerçekleştirilen American Social Sciences Association Konferansı’nda Radikal Siyasal İktisatçılar Birliği oturumunda sunulan "Küba Ekonomisi" bildirisinin çevrisidir.

https://gelenek.org/kuba-ekonomisi-bugunku-performansa-dair-veriler-ve-yarinin-hedeflenen-degisikliklerine-iliskin/#easy-footnote-1-17852

Küba’da uzun süredir konuşulan ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik atılan adımları detaylarıyla işleyen bir yazı. Yaşanacak ekonomik düzenlemeler dört başlıkta toplanıyor: para birimini tekleştirme, kambiyo kurunu tekleştirme, devlet sübvansiyon sisteminde dönüşüm, halkın gelirlerinin dönüştürülmesi.

https://gelenek.org/kubada-yeni-ozel-donem-ekonomideki-duzenleme-ne-anlama-geliyor/

Yarı sömürge ekonomisinin Küba devrimine mirası- Küba devriminin devraldığı nesnelliği anlamak, sosyalizmin kazanımlarının elde edilmesi ve korunmasının hakkını vermek için önemli.

https://haber.sol.org.tr/bizimamerika/yari-somurge-ekonomisinin-kuba-devrimine-mirasi-34759

Küba'da yeni "özel dönem": Ekonomideki düzenleme ne anlama geliyor? - Küba büyük bir ekonomik dönüşüme hazırlanıyor. Para sistemi değişecek, çalışanların maaşları beş kat artırılacak ve ulusal üretimin artması için çalışılacak.

https://sol.org.tr/gelenek/kubada-yeni-ozel-donem-ekonomideki-duzenleme-ne-anlama-geliyor-19292