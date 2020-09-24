Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: Tüm dünyada hayat kurtarmaya devam edeceğiz

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında yurt dışına doktor göndermeye ve tüm dünyada hayat kurtarmaya devam edeceğini söyledi.

Diaz-Canel, "ABD hükümeti, pandemiyle mücadele çağrılarını dikkate almazken ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilirken, Küba dayanışma görevini yeniden yerine getiriyor" dedi.

Küba, pandeminin başından bu yana 39 ülkeye 3 bin 700'den fazla doktor gönderdi.

Küba'nın Sovereign 01 aşısı hakkında da konuşan Díaz-Canel, "Küba'nın bilim topluluğu, dünyada klinik deneylerde test edilecek olan ilk aşılardan biri üzerine yorulmak bilmeden çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Küba, pandemi döneminde sıkı bir sağlık protokolü uyguluyor. Küba'nın sağlık politikaları sonucunda Covid-19 vakalarının yüzde 80'i iyileşirken, ülkedeki ölüm oranı, dünya ortalamasının altında kaldı.

Venezuela ve Nikaragua hükümetlerine olan desteğini hatırlatan Díaz-Canel, "Devrimimizin lideri Fidel Castro bize 'bombalar ülkesi' değil 'doktorlar ülkesi' olmayı öğretti. Bedeli ne olursa olsun, elimizde olanı paylaşmaya ve benliğimizi savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, Ortadoğu'da adil bir çözüm çağrısı yapan Díaz-Canel, "Filistin halkının kendi devletlerini kurma hakkına saygı duyma talebinde bulunuyoruz" dedi.