Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi’nden 1 Mayıs mesajı

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuñez'in tüm emekçilerin, özellikle de pandemi döneminde büyük bir özveri ile çalışmakta olan sağlık emekçilerinin 1 Mayıs'ını kutladı.

Nuñez'in mesajını José Martí Küba Dostluk Derneği çevirisiyle paylaşıyoruz:

“Sevgili emekçiler ve sevgili dostlar,

1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu yıl da Türkiye ve Küba dahil tüm ülkelerde pandemi koşulları altında kutlamaktayız. Buna karşın, tüm işçileri selamlama ve kutlama fırsatını değerlendirmek istedik. Özellikle de sağlık emekçilerini. Küba’da bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı 'Birlikte Yeneceğiz' sloganıyla kutluyoruz. Türkiye’den tüm emekçilere, tüm dostlara bize sundukları destek ve dayanışma için, bilhassa ABD ablukasıyla mücadelemizde verdiğiniz destek için teşekkürler! Çok teşekkür ederiz. Ve 1 Mayıs’ınız kutlu olsun!”