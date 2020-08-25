Küba Covid-19 aşısının klinik deneylerine başladı

Küba kendi geliştirdiği Soberana isimli Covid-19 aşısının klinik deneylerinin ilk aşamasına, pazartesi günü başladı.

676 gönüllü üzerinde yürütülecek ikinci aşama ise 11 Eylül için planlanıyor.

Soberana Küba’nın koruyucu tıptaki ve kitle bağışıklama çalışmalarındaki birikimli deneyiminin, biyofarmasötik endüstrisinde geldiği düzeyin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Küba’da bugün 13 hastalığa karşı koruma sağlayan 11 aşı uygulanıyor ve bunların 8’i Küba tarafından üretiliyor. Aşılama oranları %98’in üzerinde bulunuyor.