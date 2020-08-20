Küba, Covid-19 aşı adayı için klinik deneyleri başlattı

Elinde Covid-19'a yönelik halihazırda 4 aşı adayı bulunduran Küba'da koronavirüs aşısını geliştirme çalışmaları sürüyor.

Granma'da yer alan habere göre, Finlay Aşı Enstitüsü (IFV), söz konusu aşı adaylarından biri için 13 Ağustos'ta klinik deney başlattı ve deneyi Küba Klinik Deneyler Kamu Kayıt Defteri'ne kaydetti. Birinci ve ikinci aşamadan geçecek olan Soberana 01 adlı aşı deneyinin 24 Ağustos'ta ilk defa insanlar üzerinde uygulanması bekleniyor.

IFV Başkanı Vicente Vérez, Küba'nın aşıda bu aşamaya gelen Latin Amerika ve Karayiblerdeki ilk ülke olduğunu söyledi. Vérez, "Eğer klinik deneylerdeki diğer 29 aşıya bakarsanız, bunların zengin ülkelere, genel olarak 5 zengin ülkeye ait olduğunu görürsünüz. Bu açıdan bakıldığında bu noktaya ulaşabilmek gurur kaynağı" dedi.

Öte yandan, IFV Araştırma Direktörü Dagmar García, Küba'nın aşı adayının dünyada ulusal denetleme kurumları tarafından onaylanacak 30. aşı olacağını belirtti.

Küba Klinik Deneyler Kamu Kayıt Defteri'ne göre, aşı deneyleri, iki dozla verilecek Covid-19 aşı adaylarının güvenilirliğini, tepki gücünü, bağışıklık gücünü, koruyuculuğunu değerlendirebilmek amacıyla rastgele, kontrollü, uyarlanabilir, çift-kör ve çok merkezli çalışmaları içeriyor.

Gevşeme yok, önlemlere devam

Aşı çalışmalarını yürüten BioCubaFarma ülke çapında kullanılabilecek bir ulusal aşının geliştirilmesinin önemli olduğunu ama hastalığın yayılmasını önlemeye dönük önlemlerdeki titizliğin kesinlikle terk edilmemesi gerektiğini duyurdu.