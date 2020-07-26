Küba Büyükelçisi'nin Ulusal Başkaldırı Günü mesajı

26 Temmuz yıldönümü için hazırladığımız özel dosyaya erişmek için tıklayınız.

Küba devrim tarihinin önemli günlerinden birisi olan Moncada baskınının (Moncada Kışlası Çıkartması) yıldönümünde sosyalist Küba Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuñez bir video mesaj yayımladı. Küba Dostluk Derneği'nin youtube kanalından yayımlanan mesaj şöyle sunuldu:

26 Temmuz 1953'te Fidel ve Raúl Castro'nun aralarında olduğu bir grup Kübalı genç, ABD işbirlikçisi Fulgencio Batista'nın diktatörlüğüne karşı halkçı bir iktidar inşa etme hedefiyle adanın doğusundaki Santiago de Cuba ilinde bulunan Moncada Kışlası'na baskın gerçekleştirdi. Moncada Kışlası Çıkartması o gün bozguna uğratıldı ancak Fidel ve yoldaşları cezaevinden çıktıklarında, mücadelelerini "26 Temmuz Hareketi" adıyla sürdürdüler. Küba Devrimi'nin zafere ulaştığı 1959'dan bu yana, 26 Temmuz tarihi Küba'da Ulusal Başkaldırı Günü (Día de la Rebeldía Nacional) olarak kutlanıyor.

Bu yıl salgın nedeniyle kitlesel törenlerle kutlanamayacak olan 26 Temmuz hakkında Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sn. Luis Alberto Amoros Nuñez'in mesajını Türkiye'deki Küba dostlarıyla paylaşıyoruz.