Küba Büyükelçisi Nunez'den Türkiye'deki dayanışma hareketine teşekkür

Küba'nın Türkiye Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Fidel Castro'nun doğum günü için bir mesaj yayımladı. Türkiye'deki Küba dostlarına Fidel'e armağan olarak Küba Cumhuriyeti Anayasası'nı Türkçeye çevirdikleri için teşekkür eden Nunez, hazırladığı video mesajda, ''Türkiye’de Fidel sevgisi sonsuz. Fidel’in Türkiye ziyareti sırasında ve aramızdan ayrılışı sonrasında ona gösterilen büyük sempati, halkın bu sevgisi bize gurur veriyor. Burada Türkiye’de pek çok Türkün bizimle aynı duyguları paylaştığını, Kübalılar gibi “Ben Fidel’im” dediğini, bunu tekrar ettiğini biliyoruz. 'Ben, Fidel’im!' Çok teşekkürler' ifadesini kullandı.

Nunez'in mesajının tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.