Küba Beşlisi'nden Gerardo Hernández Nordelo'ya yeni görev

Devrimi Savunma Komiteleri (CDR) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Carlos Rafael Miranda Martínez’in dokuz yıldan uzun süredir görev yaptığı CDR'nin Ulusal Koordinatörlüğü görevine Gerardo Hernández Nordelo seçildi. Öncesinde CDR Ulusal Koordinatör Yardımcılığı görevini yürüten Gerardo Hernández Nordel, Küba Beşlisi olarak bilinen halk kahramanlarından birisi.

Öğrenciliğinden itibaren çeşitli sorumluluklar üstlendiği bir siyasi ve devrimci geçmişe sahip olan 55 yaşındaki Gerardo, Uluslararası İlişkiler eğitimi gördü ve Küba Cumhuriyeti Kahramanı unvanıyla ödüllendirildi.

Üstlenmiş olduğu görevlerinde cesareti ve kararlılığıyla öne çıkan Gerardo, Angola Halk Cumhuriyeti ile enternasyonalist dayanışma için gönderilen Kübalılardan birisiydi. Gerardo Angola’daki çalışmaları nedeniyle Enternasyonalist Savaşçı ve Dostluk İçin Küba-Angola Halk Cumhuriyeti madalyaları ile Playa Girón (Domuzlar Körfezi) Nişanına da layık görüldü.

1990'ların ortalarında, Küba'ya karşı terörist eylemleri önlemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde istihbarat toplama faaliyeti gerçekleştiren Gerardo, ABD’nin komplosuyla 16 yıldan fazla cezaevinde kaldı. Gerardo 2014 yılında Küba’ya döndü ve Küba halkının yankından tanıdığı ve sahiplendiği bir devrimci olarak Halk İktidarı Ulusal Meclisi'nin 9. Yasama Meclisinde milletvekili olarak görev aldı.

Gerardo’dan boşalan Ulusal Koordinatör Yardımcılığı görevineyse Vladimir Sauri Bermúdez getirildi.

Seçimlerin gerçekleştirildiği CDR'lerin genişletilmiş Ulusal Sekretarya toplantısına Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi İkinci Sekreteri José Ramón Machado Ventura da katıldı.