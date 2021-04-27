Küba: Belarus'a darbe girişimini kınıyoruz

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Belarus'ta darbe ve suikast girişimlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Rodriguez, "Küba, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko'yla dayanışmasını yeniden vurguluyor ve kendisinin hayatına ve ailesine dönük suikast planını ve darbe girişimini en sert şekilde kınadığını ifade ediyor" açıklamasında bulundu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Lukaşenko'ya darbe planladıkları iddia edilen iki kişinin yakalandığını duyurmuştu.. Lukaşenko da, kendisine yönelik suikast girişiminin engellendiğini açıklamıştı.