Küba Anayasası Türkçede

Küba halkının aylar süren tartışma, değerlendirme ve yorumlama süreçlerinin sonunda, Küba demokrasinin parlak bir örneği olarak hayata geçirilen 2019 Anayasası Türkçeye kazandırıldı. Küba'nın bir önceki anayasası 1976 tarihliydi.

Anayasa'nın çevirisi José Martí Küba Dostluk Derneği tarafından, kolektif bir çalışma sürecinin sonunda tamamlandı. Çeviriye Türkiye Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu da katkı sundu.

Çeviri, Küba Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Núñez ve José Martí Küba Dostluk Derneği adına Dernek Başkanı Yiğit Günay'ın kaleme aldığı birer önsöz ile yayımlandı.

Orijinal metnine dijital olarak erişilebilen Küba Cumhuriyeti Anayasası'nın çevirisi, José Martí Küba Dostluk Derneği web sayfasından erişilip indirilebiliyor. Çevirinin sınırlı sayıda baskısı da Küba dostlarına ve ilgililere ulaştırılacak.

Küba Cumhuriyeti Anayasası'nın Türkçesine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

www.kubadostluk.org